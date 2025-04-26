Їжа та рецепти

Куряча шкірка — отрута, а оливкова олія не для смаження? Топ-5 кулінарних міфів від експертки

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 26 Квітня 2025, 14:30
Куряча шкірка — отрута, а оливкова олія не для смаження? Топ-5 кулінарних міфів від експертки
Фото Unsplash
Коли садити шпинат у відкритий ґрунт
Читати далі
Коли садити шпинат у відкритий ґрунт 2025 і що для цього потрібно
Коли розцвітає бузок в Україні
Читати далі
Зовсім скоро ти відчуєш його аромат: коли цвіте бузок і скільки це триває

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь