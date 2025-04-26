Куряча шкірка — отрута, а оливкова олія не для смаження? Топ-5 кулінарних міфів від експертки

Фото Unsplash Чи справді курячу шкірку не можна їсти? Чи робить молоко омлет більш пишним? На наших кухнях живуть десятки, якщо не сотні подібних правил, які передаються із покоління в покоління. Але чи все це правда? У програмі Ранок у великому місті поговорили з кулінарною експерткою Тетяною Літвіновою для того, щоб розібрати в кулінарних забобонах. Чи потрібно додавати сіль на початку приготування страв За словами експертки, це дуже залежить від страви. Наприклад, бобові краще солити наприкінці, бо так вони краще розкриваються і швидше готуються. М’ясо, а особливо стейк, теж краще солити в кінці приготування. А є продукти, які потрібно маринувати. — Є, наприклад, супи, які краще посолити на початку, і тоді вже розкривається смак інших овочів. Unsplash Чи потрібно промивати м’ясо перед приготуванням Якщо м’ясо будуть зберігати у морозильній камері, то краще його не промивати, тому що вода розповсюджує розвиток бактерій. — І за стандартами, яким ми підпорядковуємося, не можна мити м’ясо і зберігати. Якщо ми бульйони готуємо чи ще щось, то потрібно, звичайно, його не просто помити, а вимочити, щоб з нього пішла кров. А от рожевий сік, що часто витікає зі стейка, насправді не є кров’ю. Це міоглобін, який відповідає за рівень кисню у м’язах. Unsplash Читати на тему Їсти після 18:00 чи ні? Дієтологиня про найбільші міфи щодо правильного харчування Дієтологиня розвінчала популярні міфи про харчування. Чи робить молоко пишнішим омлет та коли додавати оливкову олію Якщо хочеться справді пишного омлету, то тут варто подбати про жир. Адже того, що є у жовтку недостатньо, щоб досягти такого ефекту. — А насправді потрібно просто білок окремо збити, щоб він був більш насиченим киснем і тоді омлет виходить дуже пишним. Unsplash Щодо оливкової олії, то вона не дуже підходить для смаження, адже має гірші показники точки димлення. — Краще за все смажити на кокосовій олії та топленому вершковому маслі. Оливкова має набагато гірші показники. Щодо того, чи втрачають заморожені фрукти та овочі свої властивості, експертка говорить, що зараз є шокове заморожування, яке зберігає поживні речовини. Проте деякі вітаміни дійсно втрачаються. Unsplash Чи можна їсти курячу шкірку Якщо ми запікаємо курячу шкірку при великій температурі на грилі або на сковорідці, жири в її вмісті перестають бути корисними. — Але якщо ти їси цю курку раз на два місяці, їж, будь ласка, і отримуй задоволення, — говорить Тетяна Літвінова. Насамкінець, чи дійсно чоловіки шеф-кухарі кращі ніж жінок у цій професії? Досліджень на цю тему немає, однак є стереотип, що чоловіки начебто раніше потрапили в цю професію. — Це все тому, що жінки почали працювати й здобувати професії набагато пізніше, ніж чоловіки. Тому так сталося вже історично. А також читай, чому після їжі ми відчуваємо втому та на які проблеми це може вказувати. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Їжа Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter