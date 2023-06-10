Изысканно и быстро? Как приготовить лазанью болоньезе с красным вином и сельдереем

Лазанья — вкусное и сытное блюдо. Если ты приготовишь ее один раз — после этого она войдет в подборку твоих лучших рецептов. В материале ты узнаешь, как готовится лазанья болоньезе с красным вином и сельдереем. Записывай рецепт!
Вкусным и изысканным рецептом поделилось издание Elle. Лазанья — одно из самых популярных итальянских блюд в мире. Для лучшего вкуса к ней можно добавить красное вино и сельдерей.
На приготовление такого блюда тебе понадобится чуть больше часа. А угощать лазаньей можно даже гостей! Поэтому сохраняй рецепт и готовь вместе с нами.
Понадобится
Сначала следует приготовить соус болоньезе. Это несложно, читай подробнее технологию приготовления в рецепте.
Приготовление
Раньше мы рассказывали о классическом рецепте лазаньи.
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