Изысканно и быстро? Как приготовить лазанью болоньезе с красным вином и сельдереем

Лазанья — вкусное и сытное блюдо. Если ты приготовишь ее один раз — после этого она войдет в подборку твоих лучших рецептов. В материале ты узнаешь, как готовится лазанья болоньезе с красным вином и сельдереем. Записывай рецепт!

Лазанья болоньезе с красным вином и сельдереем: рецепт

Вкусным и изысканным рецептом поделилось издание Elle. Лазанья — одно из самых популярных итальянских блюд в мире. Для лучшего вкуса к ней можно добавить красное вино и сельдерей.

На приготовление такого блюда тебе понадобится чуть больше часа. А угощать лазаньей можно даже гостей! Поэтому сохраняй рецепт и готовь вместе с нами.

Сейчас также смотрят

Понадобится

Листки для лазаньи — 12-15 шт.

12-15 шт. Фарш — 400 г

400 г Ветчина — 50 г

50 г Сливочное масло — 50 г

50 г Мука — 50 г

50 г Молоко — 750 мл

750 мл Томатный соус — 750 мл

750 мл Морковь — 1 шт.

1 шт. Сельдерей — 2 стебля

2 стебля Чеснок — зубчик

зубчик Оливковое масло — 2 ст.л.

2 ст.л. Красное сухое вино — 150 мл.

Сначала следует приготовить соус болоньезе. Это несложно, читай подробнее технологию приготовления в рецепте.

Приготовление

Почисти чеснок и морковь, измельчи их. Также нарежь ветчину и сельдерей. Обжарь это на сковороде в течение пяти минут. Добавь фарш, жарь еще 10 минут. Влей в сковороду вино, когда оно закипит, можно добавлять томатный соус и любимые специи. Протуши мясо на слабом огне около часа. Растопи сливочное масло в кастрюле, добавь муку и смешай соус венчиком. После этого добавь молоко, размешай до однородной массы соус бешамель. Грей соус на малом огне до загустения. Можно добавить в него мускатный орех. Разогрей духовку до 180°C. Оливковым маслом смажь форму для запекания, она должна быть прямоугольной. Листки лазаньи смачивай в кипяток на минуту, а затем выкладывай в форму, сделай первый слой листков. На листки лазаньи выкладывай фарш, а затем соус бешамель. Чередуй слои так, пока не закончится форма или продукты. Запекай лазанью 30 минут до золотой корочки. Готово!

Раньше мы рассказывали о классическом рецепте лазаньи.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!