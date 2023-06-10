Вишукано та швидко? Як приготувати лазанью болоньєзе з червоним вином і селерою

Лазанья — смачна і поживна страва. Якщо ти приготуєш її один раз — після цього вона ввійде в добірку твоїх найкращих рецептів. У матеріалі ти дізнаєшся, як готується лазанья болоньєзе з червоним вином та селерою. Занотовуй рецепт!

Лазанья болоньєзе з червоним вином та селерою: вишуканий рецепт

Смачним і вишуканим рецептом поділилося видання Elle. Лазанья — одна з найпопулярніших італійських страв у світі. Для кращого смаку до неї можна додати червоне вино та селеру.

На приготування такої страви тобі знадобиться трохи більш як година. А пригощати лазаньєю можна навіть гостей! Тому зберігай рецепт та готуй разом з нами.

Зараз також дивляться

Знадобиться

Листки для лазаньї — 12-15 шт.

Фарш — 400 г

Шинка — 50 г

Вершкове масло — 50 г

Борошно — 50 г

Молоко — 750 мл

Томатний соус — 750 мл

Морква — 1 шт.

Селера — 2 стебла

Часник — зубчик

Оливкова олія — 2 ст.л.

Червоне сухе вино — 150 мл

Спочатку слід приготувати соус болоньєзе. Це нескладно, читай детальніше технологію приготування в рецепті.

Приготування

Почисть часник і моркву, подрібни їх. Також наріж шинку та селеру. Обсмаж це на сковорідці протягом п’яти хвилин. Додай фарш, смаж ще 10 хвилин. Влий у сковорідку вино, коли воно закипить, можна додавати томатний соус та улюблені спеції. Протушкуй м’ясо на слабкому вогні близько години. Розтопи вершкове масло в каструлі, додай борошно та змішай соус вінчиком. Після цього додай молоко, розмішай до однорідної маси соус бешамель. Грій соус на малому вогні до загуснення. Можна додати в нього мускатний горіх. Розігрій духовку до 180°C. Оливковою олією змасти форму для запікання, вона має бути прямокутною. Листи лазаньї вмочуй в окріп на хвилину, а потім викладай у форму, зроби перший шар листків. На листки лазаньї викладай фарш, а потім соус бешамель. Чергуй шари так, доки не закінчиться форма чи продукти. Запікай лазанью 30 хвилин до золотої скоринки. Готово!

Раніше ми розповідали про класичний рецепт лазаньї.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!