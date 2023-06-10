Вишукано та швидко? Як приготувати лазанью болоньєзе з червоним вином і селерою

Лазанья — смачна і поживна страва. Якщо ти приготуєш її один раз — після цього вона ввійде в добірку твоїх найкращих рецептів. У матеріалі ти дізнаєшся, як готується лазанья болоньєзе з червоним вином та селерою. Занотовуй рецепт!
Смачним і вишуканим рецептом поділилося видання Elle. Лазанья — одна з найпопулярніших італійських страв у світі. Для кращого смаку до неї можна додати червоне вино та селеру.
На приготування такої страви тобі знадобиться трохи більш як година. А пригощати лазаньєю можна навіть гостей! Тому зберігай рецепт та готуй разом з нами.
Знадобиться
Спочатку слід приготувати соус болоньєзе. Це нескладно, читай детальніше технологію приготування в рецепті.
Приготування
Раніше ми розповідали про класичний рецепт лазаньї.
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