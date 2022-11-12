Сімейний обід за італійською традицією — класичний рецепт лазаньї від Євгена Клопотенка

Італійська лазанья болоньєзе завоювала серця людей по всьому світу й претендує на своє почесне місце в меню найвишуканіших ресторанів.
Звісно, якщо ти хочеш поїсти швиденько, то краще цю страву скуштувати десь у закладі. Але якщо ти бажаєш приготувати м’якеньку, соковиту, запашну та багату лазанью, то запрошуємо тебе до кухні.
Шеф-кухар Євген Клопотенко поділився класичним домашнім рецептом італійського смаколика.
Фото: Pexels
Фото: сайт Євгена Клопотенка
А якщо ти сьогодні не маєш настрою витрачати багато часу на кухні, то ми дібрали для тебе й простіші рецепти. Читай, що можна приготувати на обід.
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