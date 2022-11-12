Сімейний обід за італійською традицією — класичний рецепт лазаньї від Євгена Клопотенка

Італійська лазанья болоньєзе завоювала серця людей по всьому світу й претендує на своє почесне місце в меню найвишуканіших ресторанів.

Звісно, якщо ти хочеш поїсти швиденько, то краще цю страву скуштувати десь у закладі. Але якщо ти бажаєш приготувати м’якеньку, соковиту, запашну та багату лазанью, то запрошуємо тебе до кухні.

Шеф-кухар Євген Клопотенко поділився класичним домашнім рецептом італійського смаколика.

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Класичний рецепт лазаньї

Інгредієнти:

телячий фарш (або асорті) — 800-900 г томатний сік або соус — 1 склянка оливкова олія — 3 ст. л. ріпчаста цибуля — 1 шт. часник — 3 зубчики селера — 2 стебла червоне сухе вино — 100 мл твердий сир — 300 г пармезан — 70 г листи лазаньї — 15-16 шт. базилік — 3 гілочки сіль і перець — до смаку молоко — 800 мл – 1 л вершкове масло — 80-100 г (+20 г для змащування форми) борошно — 80-100 г мелений мускатний горіх — 1/4 ч.л.

Спосіб приготування

Постав духовку розігріватись до 180°C. У цей час почни готувати соус бешамель. Розтопи на пательні чи у сотейнику вершкове масло, додай туди борошно та просмаж усе разом три хвилини.

Тонкою цівкою влий до масла та борошна холодне молоко. При цьому постійно та інтенсивно помішуй соус віничком, щоб не було грудочок.

Вари соус на середньому вогні, поки він не загусне до консистенції рідкої сметани. Важливо постійно помішувати його віничком. Потім додай трохи солі, меленого мускатного горіха та перемішай. Поки відклади бешамель у сторону.

Тепер приготуй соус болоньєзе. Наріж цибулину та часник дрібними кубиками. Розігрій пательню з оливковою олією та обсмаж цибулю із часником кілька хвилин. Цибуля має стати м’якою.

Почисть селеру від грубих волокон і наріж її тонкими слайсами. Додай овоч до пательні і смаж усе разом ще дві-три хвилини.

Потім додай туди фарш і розбий його на маленькі шматочки за допомогою дерев’яної лопатки. М’ясо має потемніти. Влий вино і випарюй його протягом п’яти хвилин. Це надасть соусу вишуканого аромату і смаку.

Влий томатний сік і тушкуй соус ще п’ять-десять хвилин, щоб він випарився вдвічі. Додай сіль і перець до смаку.

Натри на крупній тертці твердий сир та починай викладати лазанью у прямокутну керамічну форму. Попередньо змасти її вершковим маслом та невеликою кількістю соусу бешамель.

Виклади листи лазаньї так, щоб вони максимально вкрили дно форми. Приблизно третину соусу болоньєзе рівномірно розподіли на листах лазаньї.

Додай трохи соусу бешамель. Він має рівномірно розподілитись по периметру форми. Зверху лазанью також рівномірно посип третиною тертого сиру.

Зверху знову виклади листи лазаньї та зроби ще два-три шари залежно від висоти форми. Останній полий соусом бешамель і посип пармезаном, натертим на дрібній тертці.

Постав лазанью в духовку на 40-50 хвилин до появи рум’яної скоринки. Готову лазанью дістань з духовки й дай їй постояти 15-20 хвилин. Страву можна подавати порційно та прикрасити її зверху листочками базиліку і свіжомеленим чорним перцем.

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