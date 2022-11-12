Семейный обед по итальянской традиции — классический рецепт лазаньи от Евгения Клопотенко

Итальянская лазанья болоньезе завоевала сердца людей по всему миру и претендует на свое почетное место в меню самых изысканных ресторанов.
Конечно, если ты хочешь поесть быстренько, то лучше это блюдо попробовать где-нибудь в заведении. Но если ты желаешь приготовить мягкую, сочную, ароматную и богатую лазанью, то приглашаем тебя на кухню.
Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился классическим домашним рецептом итальянской вкусности.
Фото: Pexels
Фото: сайт Евгения Клопотенко
А если у тебя сегодня нет настроения тратить много времени на кухне, то мы подобрали для тебя и более простые рецепты. Читай, что можно приготовить на обед.
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