Семейный обед по итальянской традиции — классический рецепт лазаньи от Евгения Клопотенко

Итальянская лазанья болоньезе завоевала сердца людей по всему миру и претендует на свое почетное место в меню самых изысканных ресторанов.

Конечно, если ты хочешь поесть быстренько, то лучше это блюдо попробовать где-нибудь в заведении. Но если ты желаешь приготовить мягкую, сочную, ароматную и богатую лазанью, то приглашаем тебя на кухню.

Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился классическим домашним рецептом итальянской вкусности.

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Классический рецепт лазаньи

Ингредиенты:

телячий фарш (или ассорти) — 800-900 г томатный сок или соус — 1 стакан оливковое масло — 3 ст. л. репчатый лук — 1 шт. чеснок — 3 зубчика сельдерей — 2 стебля красное сухое вино — 100 мл твердый сыр — 300 г пармезан — 70 г листья лазаньи — 15-16 шт. базилик — 3 веточки соль и перец — по вкусу молоко — 800 мл — 1 л сливочное масло — 80-100 г (+20 г для смазывания формы) мука — 80-100 г молотый мускатный орех — 1/4 ч.л.

Способ приготовления

Поставь духовку разогреваться до 180°C. В это время начни готовить соус бешамель. Растопи на сковороде или в сотейнике сливочное масло, добавь туда муку и прожарь все вместе три минуты.

Тонкой струйкой влей к маслу и муке холодное молоко. При этом постоянно и интенсивно помешивай соус венчиком, чтобы не было комочков.

Вари соус на среднем огне, пока он не загустеет до консистенции жидкой сметаны. Важно постоянно помешивать его веничком. Затем добавь немного соли, молотого мускатного ореха и перемешай. Пока отложи бешамель в сторону.

Теперь приготовь соус болоньезе. Нарежь луковицу и чеснок мелкими кубиками. Разогрей сковороду с оливковым маслом и обжарь лук с чесноком несколько минут. Лук должен стать мягким.

Почисти сельдерей от грубых волокон и нарежь его тонкими слайсами. Добавь овощ в сковороду и жарь все вместе еще две-три минуты.

Затем добавь туда фарш и разбей его на маленькие кусочки с помощью деревянной лопатки. Мясо должно потемнеть. Влей вино и выпари его в течение пяти минут. Это придаст соусу изысканный аромат и вкус.

Влей томатный сок и туши соус еще пять-десять минут, чтобы он испарился вдвое. Добавь соль и перец по вкусу.

Натри на крупной терке сыр и начинай выкладывать лазанью в прямоугольную керамическую форму. Предварительно смажьте ее сливочным маслом и небольшим количеством соуса бешамель.

Выложи листы лазаньи так, чтобы они максимально покрыли дно формы. Приблизительно треть соуса болоньезе равномерно распредели на листьях лазаньи.

Добавь немного соуса бешамель. Он должен равномерно распределиться по периметру формы. Сверху лазанью также равномерно посыпь третью тертого сыра.

Сверху снова выложи листы лазаньи и сделай еще два-три слоя в зависимости от высоты формы. Последний полей соусом бешамель и посыпь пармезаном, натертым на мелкой терке.

Поставь лазанью в духовку на 40-50 минут до появления румяной корочки. Готовую лазанью достань из духовки и дай ей постоять 15-20 минут. Блюдо можно подавать порционно и украсить сверху листиками базилика и свежемолотым черным перцем.

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