Напоминает детство: простые рецепты маковой начинки для булочек и пирогов

Если ты обожаешь выпечку с маком, потому что она напоминает тебе счастливые моменты детства, мы рассказываем, как приготовить маковую начинку. Она подходит для любой выпечки: рулетов, булочек, пирожков и пирогов. Попробуй приготовить!

Маковая начинка для пирогов — пошаговый рецепт

Для приготовления вкусной маковой начинки тебе понадобится:

Мак – 200 г

Сахар – 200 г

Сливочное масло – 50 г

Молоко – 350 мл

Ванилин – по вкусу

По желанию пропорции можно увеличивать.

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Хорошо промой мак, а затем залей его 400-500 мл воды в кастрюле или в миске. Когда шелуха всплывет, убери ее ложкой. Слей воду через тонкое сито и залей мак молоком. Доведи его до кипения, а затем убавь огонь до минимального. Вари 40-60 минут, часто помешивая. После отведенного времени варки мак должен хорошо распухнуть и впитать молоко в себя. Остатки молока слей через тонкое сито. Мак переложи в миску и измельчи с помощью блендера. Подтопи сливочное масло и добавь его в мак, затем добавь ванилин по вкусу, сахар и хорошо перемешай.

Готовую маковую начинку можно хранить в холодильнике неделю. Но лучше всего начать печь сразу, чтобы было вкуснее.

Рецепт маковой начинки с медом

Мед — вкусная и полезная альтернатива сахару. Этот рецепт немного отличается от предыдущего, выбери тот, который тебе по душе.

Мак – 300 г

Мед – 10 ст. л.

Молоко – 250 мл.

Яичный белок – 2 шт.

Приготовление

Мак залей кипятком и дай ему распухнуть. На это уйдет 15-20 минут. Затем слей воду через тонкое сито и повтори алгоритм еще раз. Подготовь молоко — его надо вскипятить, добавить мак и проварить 1-2 минуты. После этого сними молоко с маком из огня и дай остыть. Когда мак остынет, процеди его через сито, чтобы убрать остатки молока. Перебей мак блендером и добавь к нему мед. Белок двух яиц взбей и влей в маковую начинку, хорошо перемешай.

Чем дольше размешивать мак, тем гуще будет начинка!

Раньше мы рассказывали, как приготовить домашние и полезные глазированные сырки.

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