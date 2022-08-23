Напоминает детство: простые рецепты маковой начинки для булочек и пирогов

Если ты обожаешь выпечку с маком, потому что она напоминает тебе счастливые моменты детства, мы рассказываем, как приготовить маковую начинку. Она подходит для любой выпечки: рулетов, булочек, пирожков и пирогов. Попробуй приготовить!
Для приготовления вкусной маковой начинки тебе понадобится:
По желанию пропорции можно увеличивать.
Готовую маковую начинку можно хранить в холодильнике неделю. Но лучше всего начать печь сразу, чтобы было вкуснее.
Мед — вкусная и полезная альтернатива сахару. Этот рецепт немного отличается от предыдущего, выбери тот, который тебе по душе.
Приготовление
Чем дольше размешивать мак, тем гуще будет начинка!
Раньше мы рассказывали, как приготовить домашние и полезные глазированные сырки.
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