Нагадує дитинство: прості рецепти макової начинки для булочок та пирогів

Якщо ти обожнюєш випічку з маком, бо вона нагадує тобі щасливі моменти дитинства, ми розповідаємо, як приготувати макову начинку. Вона підходить для будь-якої випічки: рулетів, булочок, пиріжків та пирогів. Спробуй приготувати!

Макова начинка для пирогів — покроковий рецепт

Для приготування смачної макової начинки тобі знадобиться:

Мак – 200 г

Цукор – 200 г

Вершкове масло – 50 г

Молоко – 350 мл

Ванілін – на смак

За бажанням пропорції можна збільшувати.

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Добре промий мак, а потім залий його 400-500 мл води у каструлі або мисці. Коли лушпиння спливе, прибери його ложкою. Злий воду через тонке сито та залий мак молоком. Доведи його до кипіння, а потім зменш вогонь до мінімального. Вари 40-60 хвилин, часто помішуючи. Після відведеного часу варіння, мак має добре розпухнути та увібрати молоко в себе. Залишки молока злий через тонке сито. Мак переклади в миску та подрібни за допомогою блендера. Підтопи вершкове масло та додай його в мак, потім додай ванілін на свій смак та цукор і добре перемішай.

Готову макову начинку можна зберігати в холодильнику тиждень. Але найкраще почати пекти одразу, щоб було смачніше.

Рецепт макової начинки з медом

Мед — смачна та корисна альтернатива цукру. Цей рецепт трохи відрізняється від попереднього, обери той, який тобі до душі.

Мак – 300 г

Мед – 10 ст. л.

Молоко – 250 мл.

Яєчний білок – 2 шт.

Приготування

Мак залий окропом та дай йому розпухнути. На це піде 15-20 хвилин. Потім злий воду через тонке сито і повтори алгоритм ще раз. Підготуй молоко — його треба закип’ятити, додати мак та проварити 1-2 хвилини. Після цього зніми молоко з маком з вогню та дай охолонути. Коли мак охолоне, проціди його через сито, щоб прибрати залишки молока. Перебий мак блендером та додай до нього мед. Білок двох яєць збий та влий у макову начинку, добре перемішай.

Чим довше розмішувати мак, тим густішою буде начинка!

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