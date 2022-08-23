Нагадує дитинство: прості рецепти макової начинки для булочок та пирогів

Якщо ти обожнюєш випічку з маком, бо вона нагадує тобі щасливі моменти дитинства, ми розповідаємо, як приготувати макову начинку. Вона підходить для будь-якої випічки: рулетів, булочок, пиріжків та пирогів. Спробуй приготувати!
Для приготування смачної макової начинки тобі знадобиться:
За бажанням пропорції можна збільшувати.
Готову макову начинку можна зберігати в холодильнику тиждень. Але найкраще почати пекти одразу, щоб було смачніше.
Мед — смачна та корисна альтернатива цукру. Цей рецепт трохи відрізняється від попереднього, обери той, який тобі до душі.
Приготування
Чим довше розмішувати мак, тим густішою буде начинка!
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