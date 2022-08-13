Без зайвих кілограмів та драми: рецепт корисних глазурованих сирків від нутриціологині

Іноді прокидаєшся з таким настроєм, що нічого не хочеться готувати. Але не завадило б з’їсти чогось смачненького до кави. Як щодо глазурованих сирків?
Так, це може звучати як надзвичайно калорійний та не надто корисний сніданок. Проте нутриціологиня Вікторія Добродій поділилася способом, що допоможе зробити улюблені ласощі ще й корисними.
Тож можна зазирнути в холодильник, знайти все необхідне та приготувати корисні глазуровані сирки на кілька днів наперед. А що потім? Насолоджуватися смаком та думати, коли приготувати наступну партію.
Буває, що хочеш спробувати якісь суперфуди, але бачиш ціну і підсвідомо рука тягнеться до менш дорогих цукерок. Та можна спробувати знайти інші корисні продукти й попіклуватися про своє здоров’я. Читай, чим замінити дорогі чіа та годжі.
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