Без зайвих кілограмів та драми: рецепт корисних глазурованих сирків від нутриціологині

Іноді прокидаєшся з таким настроєм, що нічого не хочеться готувати. Але не завадило б з’їсти чогось смачненького до кави. Як щодо глазурованих сирків?

Так, це може звучати як надзвичайно калорійний та не надто корисний сніданок. Проте нутриціологиня Вікторія Добродій поділилася способом, що допоможе зробити улюблені ласощі ще й корисними.

Тож можна зазирнути в холодильник, знайти все необхідне та приготувати корисні глазуровані сирки на кілька днів наперед. А що потім? Насолоджуватися смаком та думати, коли приготувати наступну партію.

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Інгредієнти для глазурованих сирків

кисломолочний сир — 400 г

кокосова олія — 60 г

шоколад — 150 г

кокосова олія — 1 ст. л.

кокосова стружка

підсолоджувач до смаку

Спосіб приготування глазурованих сирків

Спочатку сир помістити у блендер та збити або ж розім’яти його виделкою. Це потрібно, щоб досягти однорідної консистенції. Проте можна купити сир в брикеті, щоб не довелось його збивати. Потім розтопити кокосову олію та вилити її у ємність до сиру. Додати підсолоджувач і кокосову стружку, після чого все ретельно перемішати. Після цього сформувати майбутні сирки у тій формі, яка більше до вподоби. Найпростіше зробити їх у вигляді шоколадних батончиків. Відправити сформовану масу у морозильну камеру на 15-20 хвилин. У цей час розтопити шоколад. Для цього розламати його на невеличкі шматочки, додати трохи кокосової олії та поставити у мікрохвильовку на півхвилини або на водяну баню на кілька хвилин. Дістати сирки, полити їх розтопленим шоколадом та знову поставити у холодильник, щоб вони остаточно застигнули.

Буває, що хочеш спробувати якісь суперфуди, але бачиш ціну і підсвідомо рука тягнеться до менш дорогих цукерок. Та можна спробувати знайти інші корисні продукти й попіклуватися про своє здоров’я. Читай, чим замінити дорогі чіа та годжі.

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