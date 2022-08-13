Без лишних килограммов и драмы: рецепт полезных глазированных сырков от нутрициолога

Иногда просыпаешься с таким настроением, что ничего не хочется готовить. Хотя не мешало бы съесть что-нибудь вкусненькое с кофе. Как насчет глазированных сырков?

Да, это может звучать как некий калорийный и не очень полезный завтрак. Однако нутрициолог Виктория Добродий поделилась способом, который поможет сделать любимое лакомство еще и полезным.

Так что можно заглянуть в холодильник, найти все необходимое и приготовить полезные глазированные сырки на несколько дней вперед. А что потом? Наслаждаться вкусом и думать, когда приготовить следующую партию.

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Ингредиенты для глазированных сырков

кисломолочный творог — 400 г

кокосовое масло — 60 г

шоколад — 150 г

кокосовое масло — 1 ст. л.

кокосовая стружка

подсластитель по вкусу

Способ приготовления глазированных сырков

Сначала поместить творог в блендер и взбить или же размять его вилкой. Это нужно для того, чтобы добиться однородной консистенции. Можно купить творог в брикете, чтобы не пришлось его взбивать. Затем растопить кокосовое масло и вылить его в емкость с творогом. Добавить подсластитель и кокосовую стружку, после чего тщательно все перемешать. После этого формируем будущие сырки в той форме, которая больше нравится. Проще всего сделать их в виде шоколадных батончиков. Далее отправляем массу в морозильную камеру на 15-20 минут. Тем временем растопить шоколад. Для этого поломать его на небольшие кусочки, добавить немного кокосового масла и отправить в микроволновку на полминуты или водяную баню на несколько минут. Достать сырки, полить их растопленным шоколадом и снова поставить в холодильник, чтобы они окончательно застыли.

Бывает, что хочешь попробовать какие-нибудь суперфуды, но видишь цену и подсознательно рука тянется к менее дорогостоящим конфетам. Но можно попытаться найти другие полезные продукты и позаботиться о своем здоровье. Читай, чем заменить дорогие чиа и годжи.

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