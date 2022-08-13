Без лишних килограммов и драмы: рецепт полезных глазированных сырков от нутрициолога

Иногда просыпаешься с таким настроением, что ничего не хочется готовить. Хотя не мешало бы съесть что-нибудь вкусненькое с кофе. Как насчет глазированных сырков?
Да, это может звучать как некий калорийный и не очень полезный завтрак. Однако нутрициолог Виктория Добродий поделилась способом, который поможет сделать любимое лакомство еще и полезным.
Так что можно заглянуть в холодильник, найти все необходимое и приготовить полезные глазированные сырки на несколько дней вперед. А что потом? Наслаждаться вкусом и думать, когда приготовить следующую партию.
Бывает, что хочешь попробовать какие-нибудь суперфуды, но видишь цену и подсознательно рука тянется к менее дорогостоящим конфетам. Но можно попытаться найти другие полезные продукты и позаботиться о своем здоровье. Читай, чем заменить дорогие чиа и годжи.
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