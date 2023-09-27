Еда и рецепты

Можно ли хранить творог в морозилке и как это правильно делать: основные лайфхаки

Анна Голишевская, редактор сайта 27 сентября 2023, 17:15
Можно ли хранить творог в морозилке и как это правильно делать: основные лайфхаки
Фото: Unsplash

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