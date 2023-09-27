Можно ли хранить творог в морозилке и как это правильно делать: основные лайфхаки

Разновидностей сыров существует множество: жесткий, полужесткий, мягкий, домашний и десятки других сортов. Продолжительность всего срока хранения тоже разная.

Чтобы продукты питания не портились, их часто замораживают. Однако можно ли это делать с сыром — читай в материале.

Можно ли хранить творог в морозилке

Об уместности хранения сыра в морозильной камере говорят давно. Такой способ хранения часто не рекомендуется для мягких сливочных сыров. Но если сыр предназначен для приготовления пищи, а не для подачи, то он может хорошо храниться в морозилке до трех месяцев.

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На полезные свойства творога морозильник почти не влияет, но влияет на его текстуру и качество. Когда продукт замораживают, внутри него образуются мелкие кристаллы льда, нарушающие саму структуру. Поэтому творог может стать рассыпчатым или мучнистым и немного потерять свой аромат.

Можно ли хранить творог в морозилке: популярные методы

Чтобы заморозить сыр, его часто запечатывают бумагой, например пергаментом, и ставят в герметичный пакет. Чтобы разморозить творог, нужно достать его из морозилки и положить в холодильник. Так он восстановит свою влажность. Также можно заморозить творог не целым куском, а слайсами, переложить их пергаментом и сложить в контейнер. Также многие морозят сыр в пакетиках, в натертом состоянии.

Можно ли заморозить творог: основные правила хранения

Чтобы сыр не испортился, нужно выполнить ряд условий перед тем, как положить его на хранение:

Следи за воздухом. Он должен быть холодным, влажным (на 85-90%). Поддерживай температуру. Режим в холодильнике поддерживай на уровне 0…4°C (для некоторых сортов сыра). Используй пергамент. Храните продукт в холодильнике при полной защите от засыхания, обветривания. Выбери свежую зону в морозилке. Лучше не оставлять продукт в местах, где он будет подвергаться воздействию перепадов температур, эти участки находятся рядом с дверцей.

Подготовка сыра к заморозке и сам процесс: основные этапы

Замораживай только свежий сыр. Если на продукте появились пятна, плесень, слизистой налет, сохранять его в морозилке нельзя. Минусовые температуры ситуацию не исправят, а после размораживания творог улетит в помойку. Возьми острый нож. Срежь подсохшие корочки, лучше замораживай без них. Большие куски дели на порции. Оптимальная величина — около 100 грамм. Упакуй в вакуумные мешки, пластиковые пакеты со специальными застежками. Поместите в любые камеры с температурой ниже –10°C.

А еще сыр чаще всего употребляют с вином. Читай, какое вино подходит к какому сыру, в нашем другом материале.

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