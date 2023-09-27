Можно ли хранить творог в морозилке и как это правильно делать: основные лайфхаки

Разновидностей сыров существует множество: жесткий, полужесткий, мягкий, домашний и десятки других сортов. Продолжительность всего срока хранения тоже разная.
Чтобы продукты питания не портились, их часто замораживают. Однако можно ли это делать с сыром — читай в материале.
Об уместности хранения сыра в морозильной камере говорят давно. Такой способ хранения часто не рекомендуется для мягких сливочных сыров. Но если сыр предназначен для приготовления пищи, а не для подачи, то он может хорошо храниться в морозилке до трех месяцев.
На полезные свойства творога морозильник почти не влияет, но влияет на его текстуру и качество. Когда продукт замораживают, внутри него образуются мелкие кристаллы льда, нарушающие саму структуру. Поэтому творог может стать рассыпчатым или мучнистым и немного потерять свой аромат.
Чтобы заморозить сыр, его часто запечатывают бумагой, например пергаментом, и ставят в герметичный пакет. Чтобы разморозить творог, нужно достать его из морозилки и положить в холодильник. Так он восстановит свою влажность. Также можно заморозить творог не целым куском, а слайсами, переложить их пергаментом и сложить в контейнер. Также многие морозят сыр в пакетиках, в натертом состоянии.
Чтобы сыр не испортился, нужно выполнить ряд условий перед тем, как положить его на хранение:
А еще сыр чаще всего употребляют с вином. Читай, какое вино подходит к какому сыру, в нашем другом материале.
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