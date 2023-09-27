Чи можна зберігати сир у морозилці та як правильно це робити: основні лайфхаки

Різновидів сирів існує безліч: твердий, напівтвердий, м’який, домашній і десятки інших сортів. Тривалість строку зберігання теж різна.
Аби харчові продукти не псувалися, їх часто заморожують. Однак чи можна це робити з сиром — читай у матеріалі.
Про доречність зберігання сиру у морозильній камері говорять давно. Такий спосіб зберігання часто не рекомендують для м’яких вершкових сирів. Але твердий сир, якщо він призначений для приготування їжі, а не для подачі, може добре зберігатися в морозилці до трьох місяців.
На корисні властивості сиру морозилка майже не впливає, але впливає на його текстуру і якість.
На корисні властивості сиру морозилка майже не впливає, але впливає на його текстуру і якість.
Коли сир заморожують, всередині нього утворюються дрібні кристали льоду, які порушують саму структуру. Тому сир може стати розсипчастим або борошнистим і трохи втратити свій аромат.
Щоб заморозити сир, його часто обгортають папером, наприклад, пергаментом, і ставлять в герметичний пакет. Щоб розморозити сир, потрібно дістати його з морозилки, і покласти в холодильник. Так він відновить свою вологість. Також можна заморозити сир не цілим шматком, а слайсами, перекласти їх пергаментом і скласти в контейнер. Також багато хто заморожує сир у пакетиках, в натертому стані.
Щоб сир не зіпсувався, потрібно виконати низку умов перед тим, як покласти його на зберігання:
Заморожуй тільки свіжий сир. Якщо на продукті з’явилися плями, цвіль, слизовий наліт, прибирати його в морозилку не можна. Мінусові температури ситуацію не виправлять, а після розморожування сир полетить у смітник.
А ще сир найчастіше вживають із вином. Читай, яке вино поєднується з яким сиром, у нашому іншому матеріалі.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.