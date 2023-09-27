Чи можна зберігати сир у морозилці та як правильно це робити: основні лайфхаки

Різновидів сирів існує безліч: твердий, напівтвердий, м’який, домашній і десятки інших сортів. Тривалість строку зберігання теж різна.

Аби харчові продукти не псувалися, їх часто заморожують. Однак чи можна це робити з сиром — читай у матеріалі.

Чи можна зберігати сир у морозилці

Про доречність зберігання сиру у морозильній камері говорять давно. Такий спосіб зберігання часто не рекомендують для м’яких вершкових сирів. Але твердий сир, якщо він призначений для приготування їжі, а не для подачі, може добре зберігатися в морозилці до трьох місяців.

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На корисні властивості сиру морозилка майже не впливає, але впливає на його текстуру і якість.

Коли сир заморожують, всередині нього утворюються дрібні кристали льоду, які порушують саму структуру. Тому сир може стати розсипчастим або борошнистим і трохи втратити свій аромат.

Чи можна зберігати сир у морозилці: популярні методи

Щоб заморозити сир, його часто обгортають папером, наприклад, пергаментом, і ставлять в герметичний пакет. Щоб розморозити сир, потрібно дістати його з морозилки, і покласти в холодильник. Так він відновить свою вологість. Також можна заморозити сир не цілим шматком, а слайсами, перекласти їх пергаментом і скласти в контейнер. Також багато хто заморожує сир у пакетиках, в натертому стані.

Чи можна заморозити сир: основні правила зберігання

Щоб сир не зіпсувався, потрібно виконати низку умов перед тим, як покласти його на зберігання:

Слідкуй за повітрям. Воно має бути прохолодним, вологим (на 85-90%). Підтримуй температуру. Режим в холодильнику підтримуй на рівні 0°C…+4°C (для деяких сортів сиру). Користуйся пергаментом. Зберігай продукт у холодильнику за умови повного захисту від засихання, обвітрювання. Обери свіжу зону в морозилці. Краще не залишати продукт у місцях, де він буде піддаватися впливу перепадів температур, ці ділянки знаходяться поруч з дверцятами.

Підготовка сиру до заморожування та сам процес: основні етапи

Заморожуй тільки свіжий сир. Якщо на продукті з’явилися плями, цвіль, слизовий наліт, прибирати його в морозилку не можна. Мінусові температури ситуацію не виправлять, а після розморожування сир полетить у смітник.

Візьми гострий ніж. Зріж підсохлі скоринки, краще заморожуй без них. Великі шматки поділи на порції. Оптимальна величина — близько 100 г. Запакуй у вакуумні мішки, пластикові пакети зі спеціальними застібками. Помісти у будь-які камери з температурою нижче -10°C.

А ще сир найчастіше вживають із вином. Читай, яке вино поєднується з яким сиром, у нашому іншому матеріалі.

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