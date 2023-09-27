Їжа та рецепти

Чи можна зберігати сир у морозилці та як правильно це робити: основні лайфхаки

Анна Голішевська, редакторка сайту 27 Вересня 2023, 17:15
Чи можна зберігати сир у морозилці та як правильно це робити: основні лайфхаки
Фото: Unsplash

Більше новин
Віталій Верес
Втратив зір, але зміг подолати ці труднощі! Історія 29-річного військового Нацгвардії Віталія Вереса
Як позбутися головного болю без пігулок
Голова розривається: що робити та як позбутися болю без пігулок
Меренговий рулет
На свято та будень: як приготувати меренговий рулет
Как снять нарощенные ресницы
Якщо не встигаєш до улюбленого майстра: як зняти нарощені вії вдома
Дивитись більше

Матеріали по темі

Меренговий рулет
На свято та будень: як приготувати меренговий рулет
Чи можна зберігати сир у морозилці та як правильно це робити: основні лайфхаки
Заклеїли вікна задля безпеки, а тепер залишилися негарні плями? Поради, як відмити скотч від скла
Як сушити гриби на нитці
Як сушити гриби на нитці: правила та поради для грибників
Харчування після поранення
Як правильно харчуватися після поранень і травм: поради нутриціологині

Відео
0:03:37
Віталій Верес

Втратив зір, але зміг подолати ці труднощі! Історія 29-річного військового Нацгвардії Віталія Вереса
Девайс Смарт каса
Фіскалізація, зручність та поєднання роботи термінала — розповідаємо, чому девайс СМАРТ КАСА потрібен бізнесу в Україні
0:08:04
Бюджет України на 2024 рік: на що розподілять та які є зауваження
Бюджет — на оборону. На що виділять гроші у 2024 та скільки можуть втратити місцеві громади
0:05:21
Вадим Мазніченко та Максим Дмитраш: історії тих, хто виборов медалі на Іграх Нескорених
Довели світу, що українці — незламні! Історії військових, які вибороли медалі на Іграх Нескорених
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 27 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:05:25
Ізюмський ліс
Волосся стає дибки! Окупанти катували жителів Ізюму і ховали тіла у лісі — упізнали ще 14 жертв
0:03:44
Ведучі нового каналу відвідали реабілітаційний центр Recovery
Не лише по телевізору! Ведучі проекту ЄПитання відвідали військових у реабілітаційному центрі Recovery
0:04:21
FPV дрони
Кожна гривня допомагає, а далі — хлопці самі! Залізні пташки допомагають нищити ворога
0:06:15
перевірка влк
84 кримінальні справи та 33 підозри: як просувається перевірка ВЛК в Україні
0:13:17
Результати поїздки Зеленського до США та Канади: Кулеба розповів про головне
Президент повернувся не з пустими руками! Кулеба про результати візитів Зеленського до США та Канади
Більше відео
Посадка груші восени
Читати далі
Кілька правил, щоб мати гарний сад. Як садити груші восени
YouTube
Читати далі
Віддаєш гроші окупанту? Чому українці досі дивляться контент росіян у YouTube та як це змінити — розбираємо детально

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь