Опята на зиму: рецепт закрутки нежного и вкусного блюда

Маринованные опята считаются довольно вкусной и простой заготовкой, которая нравится любителям грибочков. Поэтому если ты купил (-ла) или насобирал (-ла) слишком много опят, лучше не выбрасывать их в помойку, а попробовать вкусно замариновать.
Таким образом в твоем холодильнике или погребе всегда найдется вкусняшка для себя или гостей. Как приготовить опята на зиму в домашних условиях — читай в материале.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Фото — Unsplash
А если хочешь заморозить белые грибы, читай их правила заморозки.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.