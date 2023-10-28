Опеньки на зиму: рецепт закрутки ніжної та смачної страви

Мариновані опеньки вважаються доволі смачною і простою заготівлею, яка подобається любителям грибочків. Тому якщо ти купив (-ла) чи назбирав (-ла) забагато опеньок, краще не викидати їх у смітник, а спробувати смачно замаринувати.
Таким чином у твоєму холодильнику або погребі завжди знайдеться смаколик для себе або гостей. Як приготувати опеньки на зиму в домашніх умовах — читай в матеріалі.
Інгредієнти:
Спосіб приготування:
Спосіб приготування:
Фото – Unsplash
А якщо хочеш заморозити білі гриби, читай правила їхньої заморозки.
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