Опеньки на зиму: рецепт закрутки ніжної та смачної страви

Мариновані опеньки вважаються доволі смачною і простою заготівлею, яка подобається любителям грибочків. Тому якщо ти купив (-ла) чи назбирав (-ла) забагато опеньок, краще не викидати їх у смітник, а спробувати смачно замаринувати.

Таким чином у твоєму холодильнику або погребі завжди знайдеться смаколик для себе або гостей. Як приготувати опеньки на зиму в домашніх умовах — читай в матеріалі.

Опеньки на зиму: рецепт з часником та гвоздикою

Інгредієнти:

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3 кг опеньок;

1.5 ст.л солі;

900 мл води;

7 горошин чорного перцю;

1 ст.л цукру;

5 зубчиків часнику;

3 лаврових листочки;

5-7 бутонів гвоздики;

8 ст.л оцту;

1-2 ст.л рослинної олії.

Спосіб приготування:

Насамперед добряче промий гриби та очисть їх від бруду. Засип у велику каструлю та відварюй в окропі протягом 5 хв. Злий воду та залий холодну. Додай у заготівлю сіль та вари ще 30 хв. Відкинь на друшляк. В іншій каструлі кип’яти літр води, додай сіль і спеції. Після того, як вода закипить, вливай оцет. У киплячий маринад висипай опеньки й вари протягом 5 хв. Виклади гриби в банку разом з розсолом, залий маслом і закрий кришкою. Через тиждень закуску скуштуй на готовність.

Як закрити опеньки на зиму: класичний рецепт

Інгредієнти:

2,5 кг опеньків;

1 л води;

3 ст. л цукру;

60 г солі;

9 шт. перцю горошком;

3-4 шт. кропу;

100 мл оцту.

Спосіб приготування:

Промий гриби та берися за маринад. Для цього доведи до кипіння воду, потім додай всі спеції (разом з цукром) та розчини в киплячій воді. Злий у велику миску розчин й проціди. Ще раз доведи до кипіння і долий оцет. Прокип’яти протягом 5 хв. Гриби поріж тонкими пластинками або квадратними скибочками. Став воду на вогонь обов’язково посоли, закинь туди опеньки, і вари приблизно 15 хв. Після цього злий гриби й промий їх гарячою водою. Виклади в банку та закрий.

Мариновані опеньки на зиму в банках з петрушкою: рецепт покроково

Інгредієнти:

1 кг опеньок;

3-4 ст. л. солі кам’яної;

перець горошок;

кріп;

вода;

3 зубчики часнику;

оцет;

лавровий лист;

головка цибулі.

Спосіб приготування:

Насамперед перебери гриби від сміття, обріж нижню частину ніжки. Помий та залий теплою водою. Залиш постояти кілька годин. Ретельно промий та переклади гриби в каструлю. Залий туди ж води (приблизно більшу частину опеньок). Вари на середньому вогні протягом 20 хв. Відкинь на друшляк і ще раз промий продукт. Переклади в чисту місткість. Залий добряче водою та провари 30 хв. Додай спеції (сіль, перець горошком, лавровий лист, кріп і головку цибулі). Проварюй все це ще 10 хв. Кидай до них дрібно порізаний, очищений часник. Уварюй страву ще кілька хвилин. Додай оцет. Вилови лавровий лист, цибулю. Через хвилину вариво переклади в стерилізовані баночки. Заповни їх на 2/3 об’єму, а все інше — залий розсолом. Закатуй металевими кришками. Переверни їх вгору денцем. Загорни в теплу ковдру і залиш до повного охолодження.

А якщо хочеш заморозити білі гриби, читай правила їхньої заморозки.

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