Пасхальный кулич на сухих дрожжах: простой и вкусны рецепт

Пасхальные куличи готовят и продают еще задолго до Пасхи. Едим мы их тоже еще несколько недель после праздника, ведь эти куличи получаются очень вкусными.

Существуют разные рецепты пасхальных куличей: от сырных то краффинов. Хозяйки и хозяева каждый год стараются с приготовлением и экспериментируют с рецептами, также добавляют различную начинку. Сегодня мы расскажем, как приготовить паску на сухих дрожжах.

Как приготовить пасхальных кулич на сухих дрожжах

Ингредиенты для паски на сухих дрожжах:

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молоко 250 мл

сухие дрожжи 5 г

пшеничная мука 600 г

куриные яйца 4 шт

сливочное масло 60 г

сахар 200 г

ванильный сахар 20 г

изюм 100 г

растительное масло 50 мл

соль

Приготовление паски на сухих дрожжах

Прежде всего, нужно подготовить опару для теста. В тёплое молоко — 30-40°С — добавить столовую ложку сахара и две столовые ложки муки. Все хорошо перемешать и добавить дрожжи.

Накрыть пищевой плёнкой и поставить в теплое место на 30 минут.

В то время как опара подходит, можно заняться подготовкой других ингредиентов, например подготовить глазурь для пасхального кулича. Далее надо отделить белки от желтков. Взбить желтки с оставшемся сахаром и ванильным сахаром, отдельно взбить белки со щепоткой соли до густой пены.

В опару добавить взбитые желтки, растительное масло, растопленное сливочное масло, белки и муку, хорошо все перемешать. Накрыть тесто полотенцем и поставить в тёплое место на два часа. Тесто должно увеличиться в объеме вдвое.

В это время надо подготовить изюм. Залить его кипятком, подождать несколько минут и выжать лишнюю воду. Затем добавить его в тесто и разложить по формам, приблизительно заполнив их на 2/3. Накрыть полотенцем и снова оставить на час.

Выпекать пасхальные куличи на сухих дрожжей в разогретой до 180°С духовке около 40 минут. Готовность куличей можно проверять деревянной шпажкой или зубочисткой.

Готовые пасхальные куличи украсить глазурью, присыпкой, цукатами, фруктами или чем-то другим на свое усмотрение. Паска на сухих дрожжах готова!

Существуют сотни рецептов куличей, но все они вкусны. Ранее мы рассказывали рецепт Александрийской паски.

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