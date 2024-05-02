Еда и рецепты

Пасхальный кулич на сухих дрожжах: простой и вкусны рецепт

Богдана Макалюк, журналист сайта 02 мая 2024, 14:15
Паска на сухих дріжджах: рецепт приготування на Великдень 2023
Фото: Pexels

Больше новостей
Доступный отдых в Европе: самые интересные направления 2024
Доступный отдых на море — возможно? Актуальные и интересные европейские направления 2024
В Украине создадут женское подразделение управления БпЛА - как присоединиться
В Украине создадут женское подразделение управления БпЛА: как подать заявку и какие требования
эстония
Украшения скифских времен и монеты: Эстония вернула Украине 274 незаконно вывезенных предмета культурного наследия
Женщины живут дольше мужчин
Женщины живут дольше мужчин даже при худшем состоянии здоровья — результаты исследования
Смотреть больше

Материалы по теме

погода на Пасху
Погода на Пасху 2024: украинцам ждать дождей или солнца и божьего благословения
тісто на паску не піднімається
Только без паники! Тесто на паску не поднимается — что делать
Як приготувати глазур на паску: простий рецепт
Различные варианты, но одинаково просто. Как приготовить глазурь для кулича
опара для паски
Будет пушистая и ароматная! Как приготовить опару для пасхи — простой рецепт

Видео
0:07:53
Россияне делают подкопы вплотную к позициям ВСУ

Делают подкопы вплотную к нашим позициям! Россияне меняют тактику боя — НГУ
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 2 мая 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:06:03
ограниченно пригодный
Ограниченно пригодных больше не будет? Как теперь будут определять, может ли человек нести службу в армии
0:04:23
Россияне сдают свои позиции: как работают Сечеславские десантники
Закончился очередной полк россиян. Десантники показали отработку по вражеской технике
0:09:33
Как научиться на оператора БПЛА: что нужно знать
Управлять дронами сможет каждый: что нужно знать о навыках и обучении в центрах подготовки
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 1 мая 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:02:27
Благодатное
Под завалами осталась вся жизнь… Как живет ранее зажиточное фермерское село Благодатное
0:04:58
Военные теряют надежду на возвращение: будет ли демобилизация
Военные хронически истощены. Как вопрос демобилизации рассматривают командиры и родственники защитников
0:14:36
ВСУ недополучили питание: какие поставщики подвели войско
ВСУ недополучили питание: какие поставщики намеренно оставили войско без продуктов
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 30 апреля 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Больше видео
Як прибрати горб на шиї: поради, які не зашкодять
Читать дальше
Портит осанку, но дело в гормонах! Почему появляется горб на шее и как его убрать
алергія
Читать дальше
Сезонная аллергия: как помочь себе самостоятельно, советы от Минздрава

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь