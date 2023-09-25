Сочные и простые в приготовлении. Печеные яблоки в микроволновке — рецепт

Яблоки — это фрукт, который есть на полках продуктовых магазинов круглый год. И им можно наслаждаться в разных вариациях: есть фрукт просто так, добавлять в десерты и выпечку, делать компоты, а можно и запекать.

В этом материале мы тогда расскажем, как правильно запекать яблоки в микроволновке, чтобы они не потеряли своей формы и были сочными.

Печеные яблоки в микроволновке: пошаговый рецепт

Ингредиенты

Для приготовления этого рецепта нам понадобится минимум ингредиентов, а если точнее, то всего три. Возьми:

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Яблоки;

Мед;

Корицу.

Рассчитывай, что на 1 яблоко тебе понадобится 1 чайная ложка меда. Корица не является обязательным ингредиентом, но можешь попробовать — она придаст пряный вкус. Также позаботься о форме для запекания, которая имеет высокие бортики и поместится в твою микроволновку.

Как запечь яблоки в микроволновке

Прежде всего запомни важное правило — если хочешь, чтобы яблоки были целыми и держали форму, запекай их в кожуре.

Теперь перейдем к яблокам. Для начала с них нужно срезать верхушку, примерно по сантиметру. Эти “шляпки” не спеши выбрасывать, мы их тоже будем запекать.

Далее возьми яблоко и небольшим острым ножом вырежи серединку, создавая неглубокую ямку в центре, вырезая косточки. Это будет место для меда.

Чтобы кожура яблока не трескалась во время запекания, сделай несколько проколов по всему периметру яблока с помощью зубочистки.

Поставь яблоки вертикально в подготовленную глубокую форму. В каждую ямку яблока добавь по чайной ложке меда. Накрой яблоки ранее отсеченными верхушками.

Запекай в микроволновке на 15 минут при мощности 800 Вт. Если пользуешься крышкой для микроволновки, убедись, что она может выдержать запекание. Также учитывай, что модели микроволновок бывают разные, поэтому тебе может понадобиться больше или наоборот меньше времени для приготовления этого блюда.

У готовых яблок будет сморщенная кожура, а серединка — мягкая.

Печеные яблоки в микроволновке готовы. Приятного аппетита!

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