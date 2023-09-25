Їжа та рецепти

Соковиті та прості в приготуванні. Печені яблука у мікрохвильовці — рецепт

Діана Просяник, редакторка сайту 25 Вересня 2023, 15:30
печені яблука в мікрохвильовці
Фото: Depositphotos

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