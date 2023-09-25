Соковиті та прості в приготуванні. Печені яблука у мікрохвильовці — рецепт

Яблука — це фрукт, що є на полицях продуктових магазинів цілий рік. І ним можна смакувати у будь-який спосіб: їсти фрукт просто так, додавати до десертів та випічки, робити компоти, а можна й запікати.

У цьому матеріалі ми тоді розповімо, як правильно запікати яблука в мікрохвильовці, аби вони не втратили своєї форми та були соковитими.

Печені яблука в мікрохвильовці: покроковий рецепт

Інгредієнти

Для приготування цього рецепту нам знадобиться мінімум інгредієнтів, а якщо точніше, то всього три. Йдеться про:

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Яблука;

Мед;

Корицю.

Розраховуй, що на 1 яблуко тобі знадобиться 1 чайна ложка меду. Кориця не є обов’язковим інгредієнтом, але можеш спробувати — вона додасть пряного смаку. Також подбай про форму для запікання, яка має високі бортики та поміститься у твою мікрохвильовку.

Як запекти яблука в мікрохвильовці

Передусім запам’ятай важливе правило — якщо хочеш, аби яблука були цілими та тримали форму, запікай їх у шкірці.

Тепер перейдімо до яблук. Для початку з них потрібно зрізати вершечок, приблизно по сантиметру. Ці “капелюшки” не поспішай викидати, ми їх теж будемо запікати.

Далі візьми яблуко і невеликим гострим ножем виріж серединку, створюючи неглибоку ямку в центрі, вирізаючи кісточки. Це буде місце для меду.

Щоб шкірка яблука не тріскалася під час запікання, зроби кілька проколів по всьому периметру яблука за допомогою зубочистки.

Постав яблука вертикально у підготовлену глибоку форму. У кожну ямку яблука додай по чайній ложці меду. Накрий яблука раніше відсіченими вершечками.

Запікай у мікрохвильовці 15 хвилин за потужності 800 Вт. Якщо користуєшся кришкою для мікрохвильовки, переконайся, що вона може витримати запікання. Також враховуй, що моделі мікрохвильовок бувають різні, тож тобі може знадобитися більше чи навпаки менше часу для приготування цієї страви.

Готові яблука матимуть зморщену шкірку, а серединка буде м’якою.

Печені яблука в мікрохвильовці готові. Смачного!

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