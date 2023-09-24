Їжа та рецепти

Смачно, просто, солодко, але з легкою кислинкою: як приготувати компот із груш на зиму

Богдана Макалюк, редакторка сайту 24 Вересня 2023, 19:30
Компот із груші на зиму: рецепт смачного компоту
Фото: Pexels

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