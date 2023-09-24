Смачно, просто, солодко, але з легкою кислинкою: як приготувати компот із груш на зиму

Щоб приготувати компот із груш на зиму, потрібно всього чотири інгредієнти та годину твого часу. А взимку ти зможеш насолодитися чудовим смаком грушевого компоту.

А самі груші залишаться досить твердими, їх можна буде використати у десертах.

Ми розповімо простий і смачний рецепт компоту з груші на зиму.

Зараз також дивляться

Рецепт компоту з груш на зиму

Інгредієнти для компоту із груш на банку 3 л:

цукор — 300 г

лайм — третина

груша — 800 г

вода — 2,5 л

Приготування компоту з груш на зиму

Спершу треба підготувати банки — добре їх простерилізувати . Груші добре вимити, видалити хвостики та пошкоджені місця, розрізати вздовж на четвертинки. На плиту поставити каструлю, в яку попередньо налити 3 л чистої води. Груші покласти у банки так, щоб вони заповнили їх на третину. Залити банки із грушами окропом. Залишити на 20 хвилин. Потім злити з груш воду в порожню каструлю і знову дати закипіти. Повторно залити водою груші та залишити на 10 хвилин. Знову вилити рідину в каструлю і поставити на плиту кип’ятитися. Насипати у банку з грушами 300 г цукру. Додати 2-3 кружечки лайма, також можна використовувати лимон. Знову залити банку окропом, раніше злитим із груш. Закрутити кришку на банці. Перевернути її верх дном і залишити до повного вистигання. Коли напій охолоне, перенести його у погріб чи комору. Компот із груш на зиму дозріє приблизно через 1,5 тижня.

Компот на зиму можна приготувати з різних інгредієнтів, деякі тебе неабияк здивують. Раніше ми розповідали, як приготувати компот з акації на зиму.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.