Смачно, просто, солодко, але з легкою кислинкою: як приготувати компот із груш на зиму

Щоб приготувати компот із груш на зиму, потрібно всього чотири інгредієнти та годину твого часу. А взимку ти зможеш насолодитися чудовим смаком грушевого компоту.
А самі груші залишаться досить твердими, їх можна буде використати у десертах.
Ми розповімо простий і смачний рецепт компоту з груші на зиму.
Інгредієнти для компоту із груш на банку 3 л:
Компот на зиму можна приготувати з різних інгредієнтів, деякі тебе неабияк здивують. Раніше ми розповідали, як приготувати компот з акації на зиму.
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