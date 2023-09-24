Еда и рецепты

Вкусно, просто, сладко, но с легкой кислинкой: как приготовить компот из груш на зиму

Богдана Макалюк, редактор сайта 24 сентября 2023, 19:30
Компот із груші на зиму: рецепт смачного компоту
Фото: Pexels

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