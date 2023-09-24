Вкусно, просто, сладко, но с легкой кислинкой: как приготовить компот из груш на зиму

Чтобы приготовить компот из груш на зиму, нужно всего четыре ингредиента и час твоего времени. А зимой ты сможешь насладиться прекрасным вкусом грушевого компота.

А сами груши останутся довольно плотными, их можно будет использовать в десертах.

Мы расскажем простой и вкусны рецепт компота из груши на зиму.

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Рецепт компота из груш на зиму

Ингридиенты для компота из груш на банку 3 л:

сахар — 300 г

лайм — третья часть

груша — 800 г

вода — 2,5 л

Приготовление компота из груш на зиму

Сначала надо подготовить банки — хорошо их простерилизовать . Груши хорошо вымыть, удалить хвостики и поврежденные места, разрезать вдоль на четвертинки. На плиту поставить кастрюлю, в которою предварительно налить 3 л чистой воды. Груши положить в банки так, чтобы они заполнили их на треть. Залить банки с грушами кипятком доверху. Оставить на 20 минут. Потом слить с груш воду в пустую кастрюлю и снова дать закипеть. Повторно залить водой груши и оставить на 10 минут. Снова вылить жидкость в кастрюлю и поставить на плиту кипятиться. Насыпать в банку с грушами 300 г сахара. Добавить 2-3 кружочка лайма, также можно использовать лимон. Снова залить банку кипятком, ранее слитым с груш. Закрутить крышку на банке. Перевернуть ее верх дном и оставить до полного остывания. Когда напиток остынет, перенести его в погреб или кладовку. Компот из груш на зиму созреет примерно через 1,5 недели.

Компот на зиму можно приготовить из разных ингредиентов, некоторые тебя изрядно удивят. Ранее мы рассказывали, как приготовить компот из акации на зиму.

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