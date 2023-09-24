Вкусно, просто, сладко, но с легкой кислинкой: как приготовить компот из груш на зиму

Чтобы приготовить компот из груш на зиму, нужно всего четыре ингредиента и час твоего времени. А зимой ты сможешь насладиться прекрасным вкусом грушевого компота.
А сами груши останутся довольно плотными, их можно будет использовать в десертах.
Мы расскажем простой и вкусны рецепт компота из груши на зиму.
Ингридиенты для компота из груш на банку 3 л:
Компот на зиму можно приготовить из разных ингредиентов, некоторые тебя изрядно удивят. Ранее мы рассказывали, как приготовить компот из акации на зиму.
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