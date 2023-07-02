Еда и рецепты

Забудь об оладьях и блинах! Как приготовить сочный пирог из кабачков с чесноком и сыром

Богдана Макалюк, редактор сайта 02 июля 2023, 09:30
Пиріг із кабачків із сиром та часником у духовці: покроковий рецепт
Фото: Unsplash

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