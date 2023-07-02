Забудь об оладьях и блинах! Как приготовить сочный пирог из кабачков с чесноком и сыром

Наверное, из кабачков можно приготовить что угодно. Мы их жарим, тушим, закатываем, делаем оладушки и блинчики и много других блюд.
Но если тебе приелись просто жаренные кабачки или обычные оладьи, попробуй приготовить пирог из кабачков.
Мы расскажем простой рецепт пирога из кабачков с сыром и чесноком.
Ингредиенты для пирога из кабачков:
Кабачки надо очистить от кожицы и нарезать тонкими кольцами. Лук измельчить в блендере или мелко нарезать ножом.
Яйца смешать с солью, перцем и натертым чесноком, добавить лук и все хорошо перемешать. Постепенно добавлять муку и постоянно помешивать. Потом влить молоко и воду. Перемешать до однородной консистенции.
К тесту добавить нарезанные кабачки и перемешать, чтобы каждый кусочек был в тесте. Всыпать натертый сыр и снова все перемешать.
В смазанную растительным маслом форму вылить тесто с кабачками, равномерно распределить. Форму также можно посыпать панировочными сухарями, мукой или застелить пергаментной бумагой.
В смазанную растительным маслом форму вылить тесто с кабачками, равномерно распределить. Форму также можно посыпать панировочными сухарями, мукой или застелить пергаментной бумагой.
Выпекать пирог в разогретой до 200°С духовке около 30 минут до полной готовности. Сверху должна появиться золотистая корочка.
Кабачок — уникальный продукт, позволяющий приготовить блюда на любой вкус. Ранtе мы рассказывали, что можно приготовить из кабачков.
А еще у Вікон есть свой Telegram и Instagram. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!