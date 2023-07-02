Забудь про оладки та млинці! Як приготувати соковитий пиріг з кабачків з часником та сиром

Напевно, з кабачків можна приготувати будь-що. Ми їх смажимо, тушкуємо, консервуємо, робимо оладки та млинці та багато інших страв.

Але якщо тобі набридли просто смажені кабачки або звичайні оладки, спробуй приготувати пиріг з кабачків.

Ми розповімо простий рецепт пирога з кабачків із сиром та часником.

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Як приготувати пиріг з кабачків

Інгредієнти для пирога з кабачків:

кабачки — 400 г

цибуля ріпчаста — 1 шт.

сир твердий — 100 г

часник — 2 зубчики

яйця — 3 шт.

молоко — 100 мл

вода — 80 мл

борошно — 170-200 г

сіль та перець — до смаку

олія — 1 ч. л.

Приготування пирога з кабачків

Кабачки треба очистити від шкірки та нарізати тонкими кільцями. Цибулю подрібнити в блендері або дрібно нарізати ножем.

Яйця змішати з сіллю, перцем і натертим часником, додати цибулю і все добре перемішати. Поступово додавати борошно, постійно помішуючи. Потім влити молоко та воду. Перемішати до однорідної консистенції.

До тіста додати нарізані кабачки та перемішати, щоб кожен шматочок був у тісті. Всипати натертий сир і знову перемішати.

У змащену олією форму вилити тісто з кабачками, рівномірно розподілити. Форму також можна посипати панірувальними сухарями, борошном або застелити пергаментним папером.

Випікати пиріг у розігрітій до 200°C духовці близько 30 хвилин до повної готовності. Зверху має з’явитися золотиста скоринка.

Кабачок — унікальний продукт, який дозволяє приготувати страви на будь-який смак. Раніше ми розповідали, що можна приготувати з кабачків.

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