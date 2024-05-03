Плесканка на Пасху 2024: пошаговый и простой рецепт приготовления

Каждый год во время подготовки к Пасхе мы ищем старинные и аутентичные украинские рецепты, чтобы возвращать традиции. На западе страны на Пасху пекли не только паски, но и творожные плесканки. Как готовится творожная плесканка на Пасху и что это такое — рассказываем в материале.

Как готовится плесканка на Пасху и что это такое

Творожная плесканка — традиционное пасхальное блюдо, которое святят в корзинке на праздник. Такое блюдо готовят во Львове, Дрогобыче, Стрые и других городах. Это старинное блюдо украинской кухни, рецепт которого передавался из поколения в поколение.

Если ты хочешь попробовать приготовить такое блюдо, делимся пошаговым рецептом в нашем материале. Обычно ее готовят из свежего творога, сметаны, с сахаром и изюмом. Пасхальные плесканки бывают сладкими (десертными) и солеными.

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Это похоже на творожную запеканку, и готовится в небольших формочках, как для жульена. А название блюда происходит от глиняной посуды, в которой запекают плесканку.

Понадобится

Творог — 600 г

Яйца — 3 шт.

Сливочное масло — 75 г

Крахмал — 1,5 ст.л.

Тмин, соль и перец — по вкусу

Приготовление

Творог взбей блендером или перетри через сито. Добавь к нему мягкое сливочное масло и тщательно размешай лопаткой или ложкой. К творожной смеси добавь крахмал, яйца и специи. Вымешай творожную массу еще раз. Формочки для запекания смажь сливочным маслом, выложи в них творожную смесь. Сверху можно присыпать тмином. Выпекай плесканку на Пасху около 45 минут в духовке при температуре 170°C, до румяной корочки. К столу пасхальная плесканка подается холодной, желательно освященной в церкви.

Для сладкой версии плесканки на Пасху вместо тмина, соли и перца растирают до белого яйца с 50 г сахара, добавляют их к творогу, а затем добавляют цедру одного лимона и ванилин.

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