Плесканка на Пасху 2024: пошаговый и простой рецепт приготовления

Каждый год во время подготовки к Пасхе мы ищем старинные и аутентичные украинские рецепты, чтобы возвращать традиции. На западе страны на Пасху пекли не только паски, но и творожные плесканки. Как готовится творожная плесканка на Пасху и что это такое — рассказываем в материале.
Творожная плесканка — традиционное пасхальное блюдо, которое святят в корзинке на праздник. Такое блюдо готовят во Львове, Дрогобыче, Стрые и других городах. Это старинное блюдо украинской кухни, рецепт которого передавался из поколения в поколение.
Если ты хочешь попробовать приготовить такое блюдо, делимся пошаговым рецептом в нашем материале. Обычно ее готовят из свежего творога, сметаны, с сахаром и изюмом. Пасхальные плесканки бывают сладкими (десертными) и солеными.
Это похоже на творожную запеканку, и готовится в небольших формочках, как для жульена. А название блюда происходит от глиняной посуды, в которой запекают плесканку.
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Приготовление
Для сладкой версии плесканки на Пасху вместо тмина, соли и перца растирают до белого яйца с 50 г сахара, добавляют их к творогу, а затем добавляют цедру одного лимона и ванилин.
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