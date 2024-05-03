Плесканка на Великдень 2024: покроковий і простий рецепт приготування

Щороку під час підготовки до Великодня ми шукаємо старовинні та автентичні українські рецепти, аби повертати традиції. На заході країни на Великдень пекли не лише паски, а й сирні плесканки. Як готується сирна плесканка на Великдень і що це таке — розповідаємо у матеріалі.
Сирна плесканка — традиційна великодня страва, яку освячують у кошику на свято. Таку страву готують у Львові, Дрогобичі, Стрию, та інших містах. Це давня страва української кухні, рецепт якої передавався з покоління до покоління.
Якщо ти хочеш спробувати приготувати таку страву, ділимося її покроковим рецептом у нашому матеріалі. Зазвичай її готують зі свіжого сиру, сметани, з цукром та родзинками. Великодні плесканки бувають солодкими (десертними) та солоними.
Це схоже на сирну запіканку, і готується у невеликих формочках, як для жульєну. А назва страви походить від глиняного посуду, в якому запікають плесканку.
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Приготування
Для солодкої версії плесканки на Великдень, замість кмину, солі та перцю розтирають до білого яйця з 50 г цукру, додають їх до сиру, а потім додають цедру одного лимона та ванілін.
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