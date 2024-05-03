Плесканка на Великдень 2024: покроковий і простий рецепт приготування

Щороку під час підготовки до Великодня ми шукаємо старовинні та автентичні українські рецепти, аби повертати традиції. На заході країни на Великдень пекли не лише паски, а й сирні плесканки. Як готується сирна плесканка на Великдень і що це таке — розповідаємо у матеріалі.

Як готується плесканка на Великдень і що це таке

Сирна плесканка — традиційна великодня страва, яку освячують у кошику на свято. Таку страву готують у Львові, Дрогобичі, Стрию, та інших містах. Це давня страва української кухні, рецепт якої передавався з покоління до покоління.

Якщо ти хочеш спробувати приготувати таку страву, ділимося її покроковим рецептом у нашому матеріалі. Зазвичай її готують зі свіжого сиру, сметани, з цукром та родзинками. Великодні плесканки бувають солодкими (десертними) та солоними.

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Це схоже на сирну запіканку, і готується у невеликих формочках, як для жульєну. А назва страви походить від глиняного посуду, в якому запікають плесканку.

Знадобиться

Сир кисломолочний — 600 г

Яйця — 3 шт.

Вершкове масло — 75 г

Крохмаль — 1,5 ст.л.

Кмин, сіль та перець — за смаком

Приготування

Сир збий блендером або перетри через сито. Додай до нього м’яке вершкове масло та ретельно розмішай лопаткою чи ложкою. До сирної суміші додай крохмаль, яйця та спеції. Вимішай сирну масу ще раз. Формочки для запікання змасти вершковим маслом, виклади в них сирну суміш. Зверху можна присипати кмином. Випікай плесканку на Великдень близько 45 хвилин у духовці за температури 170°C, до рум’яної скоринки. До столу великодня плесканка подається холодною, бажано освяченою у церкві.

Для солодкої версії плесканки на Великдень, замість кмину, солі та перцю розтирають до білого яйця з 50 г цукру, додають їх до сиру, а потім додають цедру одного лимона та ванілін.

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