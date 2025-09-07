Теплое и домашнее — ребята поедят: почему не стоит передавать на фронт готовую еду

Сотни, если не тысячи украинок хотят помочь войску тем, чем умеют лучше всего — своей заботой, теплой едой и полезными вкусностями. И хотя в армии часто есть умелые повара, а парни не голодают, частичку своего тепла хочется передать все равно.

Но действительно ли еда на фронт необходима и помощна? Или в большинстве случаев это иллюзия собственной причастности к делу? Больше об этом рассказали военные в сети X.

Стоит ли готовить еду на фронт: все за и против

В социальных сетях есть много видео от мам, жен, сестер или дочерей военных, которые показывают, сколько блюд приготовили своим родным и как отправить это по почте, чтобы не испортилось. Некоторые на летний период даже сами сооружают коробки-холодильники, удерживающие холод для свежеприготовленных блюд.

Конечно, это проявление заботы. Но стоит слать на передовую борщ, голубцы, отбивные и колбасы?

Недавно в X военный с ником Черговий зв’язківець поделился, что им постоянно шлют продукты на передовую.

Снова “Оливье на передовую”. Есть одна громада, которая регулярно готовит разную помощь для Вооруженных сил в виде продуктов. Чтобы мальчики там не голодали. Тушенки, макароны, консервы, картофель, лук, закрутки и молочные продукты.

— Но я считаю, это тоже не целесообразно. И это все везут за 1000 км на Восток. Вопрос: зачем? Если в армии нормально кормят. И ребятам на позиции этот бус точно не довезет. Эти люди создают себе иллюзию причастности к армии, нерационально тратя деньги, ресурсы и свое время. Это уже не АТО. Потребности изменились, — объяснил военный.

Он добавил, что донат на дроны сейчас весит гораздо больше, чем приготовленные салаты и колбасы. Военный поделился, что часто продукты приходят уже заплесневевшими. А в комментариях пользователи пришли к согласию, что лучше отправлять то, что не портится — например, сублимированные продукты.

Многие военные в обсуждении также делились фото продуктов и писали, что продовольствием в войске бойцы обеспечены, поэтому сбор вещей и продуктов в школах, магазинах и т.д. на самом деле не столь важны, как адресные донаты бригадам на дроны или автомобили.

Кроме того, бойцы поделились, как приходится утилизировать такие продукты. Кто-то раздает местным или скармливает бездомным собакам, которых на фронте сотни.

Еще одной проблемой является процесс принятия такой пищи и передач от волонтеров. На это уходит много времени и усилий военных.

Так что передавать военным

Если не готовые биточки или соленое сало, передавать военным можно действительно нужные вещи:

донаты на актуальные сборы, которые ведет почти каждая бригада;

продукты: порционные, засушенные, сублимированные, снеки, энергетические батончики, орехи, сухофрукты, конфеты и шоколад, сухие супы и печенье, еда с очень долгим сроком хранения. И лучше переспросить, действительно ли она нужна бригаде или конкретным бойцам;

продукты и готовые блюда — только по запросу военных.

Лучший способ помочь военным и проявить свое беспокойство, это спросить, что именно нужно бойцам и обеспечить это.

Лучше не передавать на фронт следующие продукты:

готовые блюда короткого срока хранения;

готовые супы и салаты;

колбасы, копчености, сыры и другие молочные продукты;

мясо и рыбу;

крупы, требующие длительной варки;

чай, кофе и сахар на развес;

зерновой кофе;

фрукты и овощи;

алкоголь.

