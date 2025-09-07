Сотні, якщо не тисячі українок хочуть допомогти війську тим, чим вміють якнайкраще — своєю турботою, теплою їжею і корисними смаколиками. І хоч у війську часто є спритні кухарі, а хлопці й дівчата не голодують, частинку свого тепла хочеться передати все одно.

Та чи насправді їжа на фронт є необхідною і помічною? Чи в більшості випадків це ілюзія власної дотичності до справи? Більше про це розповіли військові в мережі X.

Чи варто готувати їжу на фронт: всі за і проти

У соціальних мережах є чимало відео від мам, дружин, сестер чи доньок військових, які показують, скільки страв наготували своїм найріднішим і як відправити це поштою, аби не зіпсувалося. Деякі на літній період навіть самі майструють коробки-холодильники, що утримують холод для свіжоприготованих страв.

Звісно, це вияв турботи. Та чи варто слати на передову борщі, голубці, відбивні й ковбаси?

Нещодавно в X військовий з ніком Черговий зв’язківець поділився, що їм постійно шлють харчі на передову.

Знову “Олівʼє на передову”. Є одна громада, яка регулярно готує різну допомогу для Збройних сил у вигляді продуктів. Щоб хлопчики там не голодували. Тушонки, макарони, консерви, картопля, цибуля, закрутки і молочні продукти.

— Але я вважаю, це теж не доцільно. І це все везуть за 1000 км на Схід. Питання: навіщо? Якщо в армії нормально годують. І хлопцям на позиції той бус точно не довезе. Ті люди створюють собі ілюзію дотичності до армії, нераціонально витрачаючи кошти, ресурси і свій час. Це вже не АТО. Потреби змінились, — пояснив військовий.

Він додав, що донат на дрони нині важить значно більше, ніж приготовані салати й ковбаси. Військовий поділився, що часто продукти приходять вже запліснявілими. А в коментарях користувачі дійшли згоди, що краще відправляти те, що не псується — наприклад, сублімовані продукти.

Тепле і домашнє — хлопці поїдять: чому не варто передавати на фронт готову їжу / 2 Фотографії

Чимало військових в обговоренні також ділилися фото продуктів та писали, що харчами у війську бійці забезпечені, тож збори речей і продуктів у школах, магазинах тощо насправді не настільки важливі, як адресні донати бригадам на дрони чи автівки.

Крім усього, бійці поділилися, як доводиться утилізувати такі продукти. Хтось роздає місцевим чи згодовує безпритульним собакам, яких на фронті сотні.

Ще однією проблемою є процес забирання такої їжі і передач від волонтерів. На це йде багато часу і зусиль військових.

То що передавати військовим

Якщо не готові биточки чи солоне сало, передавати військовим можна дійсно потрібні речі:

донати на актуальні збори, які веде майже кожна бригада;

продукти: порційні, засушені, сублімовані, снеки, енергетичні батончики, горіхи, сухофрукти, цукерки та шоколад, сухі супи та печиво, їжа з вкрай довгим терміном зберігання. І краще перепитати, чи дійсно вона потрібна бригаді або конкретним бійцям;

продукти і страви — лише на запит військових.

Найкращий спосіб допомогти військовим і виявити свою турботу, це спитати, що саме потрібно бійцям і забезпечити це.

Краще не передавати на фронт такі продукти:

готові страви короткого терміну зберігання;

готові супи й салати;

ковбаси, копченості, сири та інші молочні продукти;

м’ясо та рибу;

крупи, що потребують тривалого варіння;

чай, кава і цукор на вагу;

зернову каву;

фрукти й овочі;

алкоголь.

