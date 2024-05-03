Почему трескается кулич во время выпечки: распространенные проблемы и как их избежать

Старательно готовишь опару, бережно вымешиваешь, выпекаешь, ждешь, а куличи трескаются? Выпекание пасхальной выпечки часто становится вызовом, ведь здесь влияет и качество муки, и духовка, и еще множество нюансов. В материале расскажем, почему трескаются куличи во время выпечки.
Одной конкретной причины, почему могут трескаться куличи во время выпечки, нет, но есть советы, как этого избежать. Очень часто на треск куличей влияет мука — если она некачественная или не высшего сорта, или же не специальная для куличей, с ней могут быть проблемы.
Для куличей следует выбирать либо пшеничную муку высшего сорта, либо специальную для куличей и панеттоне. В такой муке наибольшее количество клейковины и крахмала, что делает тесто однородным и не позволяет ему трескаться.
Другой причиной, почему может потрескаться кулич, является несоблюдение пропорций рецепта. Если всыпать слишком много муки, куличи потрескаются. Идеальная пропорция определяется с помощью разрезки замешанного теста: если на ноже не остается тесто — значит в нем достаточно муки.
Во время выпекания куличей на Пасху обрати внимание и на температуру в духовке. Она должна быть не выше 180°C, но если духовка очень мощная, можно снизить температуру на 10°C. Помни, что открывать духовку при выпекании куличей ни в коем случае нельзя.
Одной из причин, почему трескаются куличи, является также неправильное замешивание теста. Недостаточно эластичное и слишком тугое тесто не может подходить, а потому трескается.
Для того чтобы тесто на кулич не потрескалось, соблюдай следующие правила:
Прикрыть трещины на куличе можно взбитым яйцом и сахарной пудрой, или смазать все глазурью.
Раньше мы рассказывали, как приготовить белковую глазурь на кулич.
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