Почему трескается кулич во время выпечки: распространенные проблемы и как их избежать

Старательно готовишь опару, бережно вымешиваешь, выпекаешь, ждешь, а куличи трескаются? Выпекание пасхальной выпечки часто становится вызовом, ведь здесь влияет и качество муки, и духовка, и еще множество нюансов. В материале расскажем, почему трескаются куличи во время выпечки.

Почему трескается кулич во время выпекания — возможные причины

Одной конкретной причины, почему могут трескаться куличи во время выпечки, нет, но есть советы, как этого избежать. Очень часто на треск куличей влияет мука — если она некачественная или не высшего сорта, или же не специальная для куличей, с ней могут быть проблемы.

Для куличей следует выбирать либо пшеничную муку высшего сорта, либо специальную для куличей и панеттоне. В такой муке наибольшее количество клейковины и крахмала, что делает тесто однородным и не позволяет ему трескаться.

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Другой причиной, почему может потрескаться кулич, является несоблюдение пропорций рецепта. Если всыпать слишком много муки, куличи потрескаются. Идеальная пропорция определяется с помощью разрезки замешанного теста: если на ноже не остается тесто — значит в нем достаточно муки.

Во время выпекания куличей на Пасху обрати внимание и на температуру в духовке. Она должна быть не выше 180°C, но если духовка очень мощная, можно снизить температуру на 10°C. Помни, что открывать духовку при выпекании куличей ни в коем случае нельзя.

Одной из причин, почему трескаются куличи, является также неправильное замешивание теста. Недостаточно эластичное и слишком тугое тесто не может подходить, а потому трескается.

Для того чтобы тесто на кулич не потрескалось, соблюдай следующие правила:

Выбери муку для куличей или пшеничную наивысшего сорта. Ее обязательно нужно просеивать. Соблюдай рецепт, и не добавляй слишком много муки. Тщательно вымешай тесто, дай ему подойти в несколько раз. В помещении не должно быть сквозняков, а также слишком холодно, жарко. Не добавляй много цукатов/изюма/другой начинки. Выпекай куличи при температуре 170°C-180°C и не открывай дверцу духовки.

Прикрыть трещины на куличе можно взбитым яйцом и сахарной пудрой, или смазать все глазурью.

Раньше мы рассказывали, как приготовить белковую глазурь на кулич.

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