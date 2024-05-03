Чому тріскається паска під час випікання: поширені проблеми та способи їх уникнення

Старанно готуєш опару, дбайливо вимішуєш, випікаєш, очікуєш, а паски тріскаються? Випікання великодньої випічки часто стає викликом, адже тут впливає і якість борошна, і можливості духовки, і ще безліч нюансів. У матеріалі розповімо, чому тріскаються паски під час випікання.

Чому тріскається паска під час випікання — можливі причини

Однієї конкретної причини, чому можуть тріскатися паски під час випікання, немає, але є поради, як можна уникнути цього. Дуже часто на тріскання пасок впливає борошно — якщо воно неякісне чи не вищого сорту, або ж не спеціальне для пасок, з ним можуть бути проблеми.

Для пасок слід вибирати або пшеничне борошно найвищого сорту, або ж спеціальне для пасок та панетоне. У такому борошні найбільша кількість клейковини і крохмалю, що робить тісто однорідним та не дозволяє йому тріскатися.

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Іншою причиною, чому може потріскатися паска, є недотримання пропорцій рецепта. Якщо всипати занадто багато борошна, паски потріскаються. Ідеальна пропорція визначається за допомогою розрізання замішаного тіста: якщо на ножі не лишається тісто — значить в ньому достатньо борошна.

Під час випікання пасок на Великдень зверни увагу і на температуру в духовці. Вона має бути не вищою за 180°C, але якщо духовка дуже потужна, можна зменшити температуру на 10°C. Пам’ятай, що відкривати духовку під час випікання пасок у жодному разі не можна.

Однією з причин, чому тріскаються паски, є також неправильне замішування тіста. Недостатньо еластичне і занадто туге тісто не може підходити, а тому тріскається.

Для того, щоб тісто на паску не потріскалося, дотримайся таких правил:

Вибери борошно для пасок або пшеничне найвищого сорту. Його обов’язково потрібно просіювати. Дотримуйся рецепта, і не додавай занадто багато борошна. Ретельно вимішай тісто, дай йому підійти у кілька разів. У приміщенні не має бути протягів, а також занадто холодно, спекотно. Не додавай багато цукатів/родзинки/іншої начинки. Випікай паски за температури 170°C-180°C та не відчиняй дверцята духовки.

Прикрити тріщини на пасці можна збитим яйцем та цукровою пудрою, або ж змастити все глазур’ю.

Раніше ми розповідали, як приготувати білкову глазур на паску.

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