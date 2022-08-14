Полезное наслаждение для больших и маленьких — самый легкий рецепт творожной запеканки от нутрициолога

Предлагаем тебе сегодня приготовить вкусную творожную запеканку и порадовать себя полезным десертом. Нутрициолог Виктория Добродий поделилась простым и быстрым рецептом этой вкусности.

Сырная запеканка: ингредиенты

1 кг кисломолочного творога 5-9%

120 г греческого йогурта

2 ст.л. кукурузного крахмала

2 яйца

сахар или подсластитель по вкусу

Рецепт творожной запеканки

Смешай творог, яйца, сахар (подсластитель) и йогурт. Тщательно перебей все блендером. Добавь крахмал и перемешай. Выпекай запеканку 40 минут при температуре 180°С.

Вот и все, нежное сырное наслаждение готово. Приятного аппетита!

Утром выходного дня так хочется отдохнуть и съесть чего-нибудь вкусненького к кофе. Рецепт полезных глазированных сырков от нутрициолога Виктории Добродий обеспечит тебе не только стопроцентное наслаждение, но и питательность.

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