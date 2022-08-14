Полезное наслаждение для больших и маленьких — самый легкий рецепт творожной запеканки от нутрициолога

Предлагаем тебе сегодня приготовить вкусную творожную запеканку и порадовать себя полезным десертом. Нутрициолог Виктория Добродий поделилась простым и быстрым рецептом этой вкусности.
Фото: vika.allison / Instagram
Вот и все, нежное сырное наслаждение готово. Приятного аппетита!
Утром выходного дня так хочется отдохнуть и съесть чего-нибудь вкусненького к кофе. Рецепт полезных глазированных сырков от нутрициолога Виктории Добродий обеспечит тебе не только стопроцентное наслаждение, но и питательность.
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