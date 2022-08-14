Корисна насолода для великих і малих — найлегший рецепт сирної запіканки від нутриціологині

Пропонуємо тобі сьогодні приготувати смачну сирну запіканку та потішитись корисним десертом. Нутриціологиня Вікторія Добродій поділилась простим та швидким рецептом цього смаколика.

Сирна запіканка: інгредієнти

1 кг кисломолочного сиру 5-9%

120 г грецького йогурту

2 ст.л. кукурудзяного крохмалю

2 яйця

цукор або підсолоджувач на смак

Рецепт сирної запіканки

Змішай сир, яйця, цукор (підсолоджувач) та йогурт. Ретельно перебий усе блендером. Додай крохмаль і перемішай. Випікай запіканку 40 хвилин при температурі 180°С.

Ось і все, ніжна сирна насолода готова. Приємного апетиту!

Зранку вихідного дня так хочеться відпочити та з’їсти чогось смачненького до кави. Рецепт корисних глазурованих сирків від нутриціологині Вікторії Добродій забезпечить тобі не тільки стовідсоткову насолоду, а й поживність.

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