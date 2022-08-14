Корисна насолода для великих і малих — найлегший рецепт сирної запіканки від нутриціологині

Пропонуємо тобі сьогодні приготувати смачну сирну запіканку та потішитись корисним десертом. Нутриціологиня Вікторія Добродій поділилась простим та швидким рецептом цього смаколика.
Фото: vika.allison / Instagram
Ось і все, ніжна сирна насолода готова. Приємного апетиту!
Зранку вихідного дня так хочеться відпочити та з’їсти чогось смачненького до кави. Рецепт корисних глазурованих сирків від нутриціологині Вікторії Добродій забезпечить тобі не тільки стовідсоткову насолоду, а й поживність.
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