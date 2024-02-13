Не торопись в McDonald’s! Как приготовить культовую острую горчицу дома

Сеть быстрого питания McDonald’s популярна в мире и Украине именно благодаря своему неповторимому вкусу ингредиентов: здесь и пышные булочки, и вкусные начинки, а главное — невероятные соусы!
Но действительно ли повторить рецепты сети дома — невозможно?
Бывший шеф-повар McDonald’s Майк Гарач раскрыл секрет приготовления культового горчичного соуса, который можно добавлять в твои бургеры или употреблять вместе с наггетсами, в своем TikTok.
По словам шеф-повара, для приготовления такой горчицы, как в сети ресторанов, тебе понадобится всего два ингредиента и совсем немного времени.
@chefmikeharacz Former #McDonalds corporate chef talks about how to buy hot mustard. #mcdonaldshacks #McDonaldsHack #mcdonaldssecrets #McDonaldsSecret #mcdonaldslife #McDonaldsTikTok #fastFood #FastFoodSecrets #mcdonaldshotmustard #HotMustard #hotmustardsauce #Mustard #mustardoneverything #mustardtok ♬ original sound — Chef Mike Haracz
Добавляй полученный соус в домашние бургеры и наслаждайся! Кстати, рецепт бургеров, как в McDonald’s от Евгения Клопотенко, мы писали раньше.
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