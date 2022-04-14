Просто и вкусно! Рецепты постных блюд от Ярославского и Клопотенко

Вскоре к нам придет Пасха, а ей предшествует длинный 40-дневный пост. Если ты постишься и хочешь питаться вкусно, а не однообразно, мы приготовили для тебя подборку рецептов постных блюд. Они могут подойти также людям на диете.

Рецепты от Владимира Ярославского

Судья МастерШеф Владимир Ярославский рассказал, как правильно запекать овощи в духовке, чтобы они были вкусными.

Первой у нас будет запеченная картошка. Часто люди ее пересушивают, и она не получается сочной, поэтому лови рецепт.

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Прежде всего разогреваем духовку до 210 °С. Далее нарезаем картошечку, как зубчики чеснока, хорошо солим ее и добавляем специи по своему вкусу.

У меня готовая смесь барбекю: паприка, луковый порошок, чесночный порошок, черный перец, красный перец. Можно добавить немного сухих трав — тимьян и базилик, — говорит Владимир.

Хорошо смазываем картофель маслом, можно смешать обычное (подсолнечное) и оливковое. Выкладываем на противень и отправляем в разогретую духовку.

Обязательно нагрей духовку заранее, потому что картофель может пустить сок и результат будет хуже.

Выпекаем около 20 минут и достаем румяную и вкусную картошку.

Перец по-итальянски

Это самая простая закуска, которая не требует много времени на приготовление, а съедается еще быстрее.

Для этой закуски нужно брать длинные и толстоватые виды перца.

Нам понадобится:

1 кг перца

зубчик чеснока

зелень

оливковое масло

соль

бальзамический уксус

Разрезаем перец пополам, удаляем семена и смазываем растительным маслом. Ставим в разогретую до 220 °С духовку.

Ждем, пока шкурка перцев почти сгорит. Не волнуйтесь — так надо!

Достаем готовые перцы и накрываем фольгой, ждем, пока охладятся. Очищаем от кожуры, добавляем соль, уксус и измельченный чеснок.

Рецепты от Евгения Клопотенко

Гороховая паста

Быстро и просто: паста вроде хумуса. Очень вкусно!

Берем банку консервированного горошка, сливаем всю жидкость, а сам горошек взбиваем или перетираем с ложкой растительного масла.

Добавляем измельченный чеснок и четверть лимона, можно добавить специи по вкусу. Вот так быстро и просто.

Постные вареники

А как же без традиционного украинского блюда? Здесь рецепт с квашеной капустой, но ты можешь заменить ее картофелем или грибами, главное — постное тесто.

Ингредиенты:

для теста: 350 г муки, 200 мл горячей воды, 3 ст. л. подсолнечного масла, 1 щепотка соли;

для начинки: 400 г квашеной капусты, 1 лук, 2 ст. л. подсолнечного масла, 2 ст. л. льняного масла (для смазки вареников).

Приготовление:

Готовим тесто. В сотейник вливаем 200 мл горячей воды и нагреваем до 70-80 °С . Если нет градусника, ориентируйся на появление пара над поверхностью воды. В миску высыпаем 300 г муки и добавляем горячую воду, щепотку соли и 3 ст. л. растительного масла. Перемешиваем ложкой, когда смесь немного остынет, месим вручную.

Из теста формируем шар, заворачиваем его в пищевую пленку, отправляем в холодильник на 20-30 минут.

Готовим начинку. Берем лук, чистим и нарезаем кубиком. Жарим на сковороде до золотистого цвета. Добавляем 400 г квашеной капусты. Если капуста длинная, перед жаркой поруби ее так, чтобы удобно было заворачивать в вареники. Тушим 10-15 минут.

Дальше достаем тесто и формируем вареники. Варим в подсоленной воде и готовые вареники смазываем льняным маслом.

(Источник фото: Евгений Клопотенко)

Баклажаны с острым соусом

Ингредиенты:

3 небольших баклажана

3 зубчика чеснока

3 см корня имбиря

2 ст. л. оливкового масла

Для соуса:

1/4 ч. л. хлопьев кайенского перца

1 ч. л. зиры

4 ст. л. меда

сок 1 лимона

150 мл воды

1 ст. л. оливкового масла

соль по вкусу

Приготовление

Баклажаны моем и срезаем край, разрезаем пополам и выкладываем в форму.

Поливаем оливковым маслом и запекаем 15 минут при 180 °С .

Готовим соус

Разогреваем сковороду с 1 ст. л. оливкового масла, выдавливаем 3 зубчика чеснока и обжариваем его 10 секунд. Берем 3 см корня имбиря и натираем на терке в сковороду. Следом выжимаем сок одного лимона. Добавляем 4 ст. л. меда, 1/4 ч. л. хлопьев кайенского перца и 1 ч. л. зиры. Солим по вкусу и перемешиваем. Вливаем 150 мл воды и прогреваем 10 минут на маленьком огне, пока соус немного выпарится. Далее заливаем баклажаны готовым соусом и запекаем еще 15 минут, накрыв фольгой.

Карп по-еврейски

Ингредиенты:

1 карп (1-1,2 кг)

1 лимон

соль и перец по вкусу

2 ст. л. масла (для жарки)

Для соуса:

3 луковицы

70 г изюма

1 ст. л. сахара

50 г сливочного масла

½ ч. л. соли

½ ч. л. корицы

2-3 бутона гвоздики

½ ч. л. молотого имбиря

½ ч. л. паприки

250 мл белого сухого вина

Приготовление

Прежде разогреваем духовку до 180 °С.

Чистим рыбу от внутренностей и чешуи, хорошо моем. Делаем поперечные надрезы с каждой стороны, кропим лимонным соком и оставляем на 30 минут.

(Иллюстративное фото, источник Pexels)

Готовим соус

Чистим 3 луковицы и нарезаем ломтиками. Разогреваем сковороду и обжариваем лук, добавляем 250 мл белого сухого вина, далее 70 г изюма.

Высыпаем специи и тушим все вместе примерно 5 минут на небольшом огне.

Разогреваем другую сковороду с 2 ст. л. растительного масла. Обжариваем карпа до золотистой корочки с обеих сторон.

Выкладываем рыбу в форму для запекания и добавляем соус. Запекаем в духовке 1 час, периодически поливайте карпа соусом.

К Пасхе нужно успеть приготовить еще вкусные паски, но не всегда есть все доступные ингредиенты. Ранее мы рассказывали, как приготовить паску из доступных продуктов.