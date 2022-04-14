Просто и вкусно! Рецепты постных блюд от Ярославского и Клопотенко

Вскоре к нам придет Пасха, а ей предшествует длинный 40-дневный пост. Если ты постишься и хочешь питаться вкусно, а не однообразно, мы приготовили для тебя подборку рецептов постных блюд. Они могут подойти также людям на диете.
Судья МастерШеф Владимир Ярославский рассказал, как правильно запекать овощи в духовке, чтобы они были вкусными.
Первой у нас будет запеченная картошка. Часто люди ее пересушивают, и она не получается сочной, поэтому лови рецепт.
Прежде всего разогреваем духовку до 210 °С. Далее нарезаем картошечку, как зубчики чеснока, хорошо солим ее и добавляем специи по своему вкусу.
У меня готовая смесь барбекю: паприка, луковый порошок, чесночный порошок, черный перец, красный перец. Можно добавить немного сухих трав — тимьян и базилик, — говорит Владимир.
У меня готовая смесь барбекю: паприка, луковый порошок, чесночный порошок, черный перец, красный перец. Можно добавить немного сухих трав — тимьян и базилик, — говорит Владимир.
Хорошо смазываем картофель маслом, можно смешать обычное (подсолнечное) и оливковое. Выкладываем на противень и отправляем в разогретую духовку.
Обязательно нагрей духовку заранее, потому что картофель может пустить сок и результат будет хуже.
Обязательно нагрей духовку заранее, потому что картофель может пустить сок и результат будет хуже.
Выпекаем около 20 минут и достаем румяную и вкусную картошку.
Это самая простая закуска, которая не требует много времени на приготовление, а съедается еще быстрее.
Это самая простая закуска, которая не требует много времени на приготовление, а съедается еще быстрее.
Для этой закуски нужно брать длинные и толстоватые виды перца.
Нам понадобится:
Разрезаем перец пополам, удаляем семена и смазываем растительным маслом. Ставим в разогретую до 220 °С духовку.
Ждем, пока шкурка перцев почти сгорит. Не волнуйтесь — так надо!
Ждем, пока шкурка перцев почти сгорит. Не волнуйтесь — так надо!
Достаем готовые перцы и накрываем фольгой, ждем, пока охладятся. Очищаем от кожуры, добавляем соль, уксус и измельченный чеснок.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Volodymyr Yaroslavskyi (@yaroslavskyi_vova)
Публикация от Volodymyr Yaroslavskyi (@yaroslavskyi_vova)
Быстро и просто: паста вроде хумуса. Очень вкусно!
Берем банку консервированного горошка, сливаем всю жидкость, а сам горошек взбиваем или перетираем с ложкой растительного масла.
Добавляем измельченный чеснок и четверть лимона, можно добавить специи по вкусу. Вот так быстро и просто.
А как же без традиционного украинского блюда? Здесь рецепт с квашеной капустой, но ты можешь заменить ее картофелем или грибами, главное — постное тесто.
Ингредиенты:
Приготовление:
Готовим тесто. В сотейник вливаем 200 мл горячей воды и нагреваем до 70-80 °С . Если нет градусника, ориентируйся на появление пара над поверхностью воды. В миску высыпаем 300 г муки и добавляем горячую воду, щепотку соли и 3 ст. л. растительного масла. Перемешиваем ложкой, когда смесь немного остынет, месим вручную.
Из теста формируем шар, заворачиваем его в пищевую пленку, отправляем в холодильник на 20-30 минут.
Из теста формируем шар, заворачиваем его в пищевую пленку, отправляем в холодильник на 20-30 минут.
Готовим начинку. Берем лук, чистим и нарезаем кубиком. Жарим на сковороде до золотистого цвета. Добавляем 400 г квашеной капусты. Если капуста длинная, перед жаркой поруби ее так, чтобы удобно было заворачивать в вареники. Тушим 10-15 минут.
Дальше достаем тесто и формируем вареники. Варим в подсоленной воде и готовые вареники смазываем льняным маслом.
(Источник фото: Евгений Клопотенко)
Для соуса:
Приготовление
Баклажаны моем и срезаем край, разрезаем пополам и выкладываем в форму.
Поливаем оливковым маслом и запекаем 15 минут при 180 °С .
Готовим соус
Прежде разогреваем духовку до 180 °С.
Чистим рыбу от внутренностей и чешуи, хорошо моем. Делаем поперечные надрезы с каждой стороны, кропим лимонным соком и оставляем на 30 минут.
(Иллюстративное фото, источник Pexels)
Чистим 3 луковицы и нарезаем ломтиками. Разогреваем сковороду и обжариваем лук, добавляем 250 мл белого сухого вина, далее 70 г изюма.
Высыпаем специи и тушим все вместе примерно 5 минут на небольшом огне.
Высыпаем специи и тушим все вместе примерно 5 минут на небольшом огне.
Разогреваем другую сковороду с 2 ст. л. растительного масла. Обжариваем карпа до золотистой корочки с обеих сторон.
Выкладываем рыбу в форму для запекания и добавляем соус. Запекаем в духовке 1 час, периодически поливайте карпа соусом.
К Пасхе нужно успеть приготовить еще вкусные паски, но не всегда есть все доступные ингредиенты. Ранее мы рассказывали, как приготовить паску из доступных продуктов.