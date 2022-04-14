Просто і смачно! Рецепти пісних страв від Ярославського та Клопотенка

Незабаром до нас прийде Великдень, а йому передує довгий 40-денний піст. Якщо ти постуєш, але хочеш харчуватися смачно та не одноманітно, ми приготували для тебе підбірку рецептів з пісних страв. Вони можуть підійти також людям на дієті.
Суддя МастерШеф Володимир Ярославський розповів, як правильно запікати овочі в духовці, щоб вони були смачними.
Першою у нас буде запечена картопелька. Часто люди її пересушують, і вона не виходить соковитою, тож лови рецепт.
Насамперед розігріваємо духовку до 210 °С. Далі нарізаємо картопельку, ніби зубчики часничку, добре солимо її та додаємо спеції до свого смаку.
У мене готова суміш Барбекю: паприка, цибулевий порошок, часниковий порошок, чорний перець, червоний перець. Можна додати трішечки сухих трав — тим’ян, базилік, — каже Володимир.
У мене готова суміш Барбекю: паприка, цибулевий порошок, часниковий порошок, чорний перець, червоний перець. Можна додати трішечки сухих трав — тим’ян, базилік, — каже Володимир.
Добре змащуємо картоплю олією, можна змішати звичайну та оливкову. Викладаємо на деко і відправляємо у розігріту духовку.
Обов’язково нагрійте духовку заздалегідь, бо картопля може пустити сік і результат буде гіршим.
Обов’язково нагрійте духовку заздалегідь, бо картопля може пустити сік і результат буде гіршим.
Випікаємо близько 20 хвилин і дістаємо рум’яну та смачну картопельку.
Це найпростіша закуска, яка не потребує багато часу на приготування, а з’їдається ще швидше.
Це найпростіша закуска, яка не потребує багато часу на приготування, а з’їдається ще швидше.
Для цієї закуски треба брати довгі та товстуваті види перцю.
Нам знадобиться:
Розрізаємо перець навпіл, видаляємо насіння та змащуємо олією. Ставимо у розігріту до 220 °С духовку.
Чекаємо, поки шкірка перців майже згорить. Не хвилюйтесь — так треба!
Чекаємо, поки шкірка перців майже згорить. Не хвилюйтесь — так треба!
Дістаємо готові перці й накриваємо фольгою, чекаємо, поки вистигне. Очищаємо від шкірки, додаємо сіль, оцет та подрібнений часник.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Volodymyr Yaroslavskyi (@yaroslavskyi_vova)
Публикация от Volodymyr Yaroslavskyi (@yaroslavskyi_vova)
Проста та смачна паста на кшталт хумусу. Дуже смачно!
Беремо банку консервованого горошку, зливаємо всю рідину, а сам горошок збиваємо чи перетираємо з ложкою олії.
Додаємо подрібнений часник та чверть лимона, можна додати спеції за смаком. Ось так швидко та просто.
А як же без традиційної української страви? Тут рецепт з квашеною капустою, але ти можеш замінити її картоплею чи грибами, головне — пісне тісто.
Інгредієнти:
Приготування:
Місимо тісто. У сотейник вливаємо 200 мл гарячої води та нагріваємо до 70-80 °С. Якщо немає термометра, орієнтуйся на появу пари над поверхнею води. У миску висипаємо 300 г борошна та додаємо гарячу воду, дрібку солі та 3 ст. л. олії. Перемішуємо ложкою, коли суміш трохи охолоне, місимо вручну.
З тіста формуємо кулю, обертаємо її харчовою плівкою та відправляємо в холодильник на 20-30 хвилин.
З тіста формуємо кулю, обертаємо її харчовою плівкою та відправляємо в холодильник на 20-30 хвилин.
Готуємо начинку. Беремо цибулю, чистимо та нарізаємо кубиком. Смажимо на пательні до золотистого кольору. Додаємо 400 г квашеної капусти. Якщо капуста довга, перед смаженням подрібни її так, щоб зручно було завертати в вареники. Тушкуємо 10-15 хвилин.
Далі дістаємо тісто і формуємо вареники. Варимо у підсоленій воді, готові вареники перемащуємо лляною олією.
(Джерело фото: Євген Клопотенко)
Для соусу:
Приготування
Баклажани миємо і зрізаємо край, розрізаємо навпіл та викладаємо у форму.
Поливаємо оливковою олією та запікаємо 15 хвилин при 180 °С.
Насамперед розігріваємо духовку до 180 °С.
Чистимо рибу від нутрощів та луски, добре миємо. Робимо поперечні надрізи з кожного боку, кропимо лимонним соком і залишаємо на 30 хвилин.
(Ілюстративне фото, джерело Pexels)
Готуємо соус
Чистимо 3 цибулини та нарізаємо скибочками. Розігріваємо пательню та обсмажуємо цибулю, додаємо 250 мл білого сухого вина, далі 70 г родзинок.
Висипаємо спеції та тушкуємо все разом приблизно 5 хвилин на невеликому вогні.
Висипаємо спеції та тушкуємо все разом приблизно 5 хвилин на невеликому вогні.
Розігріваємо іншу пательню із 2 ст. л. олії. Обсмажуємо коропа до золотавої скоринки з обох боків.
Викладаємо рибу у форму для запікання та додаємо соус. Запікаємо в духовці упродовж однієї години, періодично поливаємо коропа соусом.
До Великодня треба встигнути приготувати ще смачні пасочки, але не завжди є всі доступні інгредієнти. Раніше ми розповідали, як приготувати паску з доступних продуктів.