Просто і смачно! Рецепти пісних страв від Ярославського та Клопотенка

Незабаром до нас прийде Великдень, а йому передує довгий 40-денний піст. Якщо ти постуєш, але хочеш харчуватися смачно та не одноманітно, ми приготували для тебе підбірку рецептів з пісних страв. Вони можуть підійти також людям на дієті.

Рецепти від Володимира Ярославського

Суддя МастерШеф Володимир Ярославський розповів, як правильно запікати овочі в духовці, щоб вони були смачними.

Першою у нас буде запечена картопелька. Часто люди її пересушують, і вона не виходить соковитою, тож лови рецепт.

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Насамперед розігріваємо духовку до 210 °С. Далі нарізаємо картопельку, ніби зубчики часничку, добре солимо її та додаємо спеції до свого смаку.

У мене готова суміш Барбекю: паприка, цибулевий порошок, часниковий порошок, чорний перець, червоний перець. Можна додати трішечки сухих трав — тим’ян, базилік, — каже Володимир.

Добре змащуємо картоплю олією, можна змішати звичайну та оливкову. Викладаємо на деко і відправляємо у розігріту духовку.

Обов’язково нагрійте духовку заздалегідь, бо картопля може пустити сік і результат буде гіршим.

Випікаємо близько 20 хвилин і дістаємо рум’яну та смачну картопельку.

Перець по-італійськи

Це найпростіша закуска, яка не потребує багато часу на приготування, а з’їдається ще швидше.

Для цієї закуски треба брати довгі та товстуваті види перцю.

Нам знадобиться:

1 кг перцю

зубчик часнику

зелень

оливкова олія

сіль

бальзамічний оцет

Розрізаємо перець навпіл, видаляємо насіння та змащуємо олією. Ставимо у розігріту до 220 °С духовку.

Чекаємо, поки шкірка перців майже згорить. Не хвилюйтесь — так треба!

Дістаємо готові перці й накриваємо фольгою, чекаємо, поки вистигне. Очищаємо від шкірки, додаємо сіль, оцет та подрібнений часник.

Рецепти від Євгена Клопотенка

Горохова паста

Проста та смачна паста на кшталт хумусу. Дуже смачно!

Беремо банку консервованого горошку, зливаємо всю рідину, а сам горошок збиваємо чи перетираємо з ложкою олії.

Додаємо подрібнений часник та чверть лимона, можна додати спеції за смаком. Ось так швидко та просто.

Пісні вареники

А як же без традиційної української страви? Тут рецепт з квашеною капустою, але ти можеш замінити її картоплею чи грибами, головне — пісне тісто.

Інгредієнти:

для тіста: 350 г борошна, 200 мл гарячої води, 3 ст. л. соняшникової олії, 1 дрібка солі;

для начинки: 400 г квашеної капусти, 1 цибулина, 2 ст. л. соняшникової олії, 2 ст. л. лляної олії (для змащення вареників).

Приготування:

Місимо тісто. У сотейник вливаємо 200 мл гарячої води та нагріваємо до 70-80 °С. Якщо немає термометра, орієнтуйся на появу пари над поверхнею води. У миску висипаємо 300 г борошна та додаємо гарячу воду, дрібку солі та 3 ст. л. олії. Перемішуємо ложкою, коли суміш трохи охолоне, місимо вручну.

З тіста формуємо кулю, обертаємо її харчовою плівкою та відправляємо в холодильник на 20-30 хвилин.

Готуємо начинку. Беремо цибулю, чистимо та нарізаємо кубиком. Смажимо на пательні до золотистого кольору. Додаємо 400 г квашеної капусти. Якщо капуста довга, перед смаженням подрібни її так, щоб зручно було завертати в вареники. Тушкуємо 10-15 хвилин.

Далі дістаємо тісто і формуємо вареники. Варимо у підсоленій воді, готові вареники перемащуємо лляною олією.

(Джерело фото: Євген Клопотенко)

Баклажани з гострим соусом

Інгредієнти:

3 невеликих баклажани

3 зубчики часнику

3 см кореня імбиру

2 ст. л. оливкової олії

Для соусу:

1/4 ч. л. пластівців кайєнського перцю

1 ч. л. зіри

4 ст. л. меду

сік 1 лимона

150 мл води

1 ст. л. оливкової олії

сіль до смаку

Приготування

Баклажани миємо і зрізаємо край, розрізаємо навпіл та викладаємо у форму.

Поливаємо оливковою олією та запікаємо 15 хвилин при 180 °С.

Готуємо соус

Розігріваємо пательню з 1 ст. л. оливкової олії, вичавлюємо 3 зубчики часнику та обсмажуємо його 10 секунд. Беремо 3 см кореня імбиру та натираємо на тертці в пательню. Слідом вичавлюємо сік одного лимона. Додаємо 4 ст. л. меду, 1/4 ч. л. пластівців каєнського перцю та 1 ч. л. зіри. Солимо до смаку та перемішуємо. Вливаємо 150 мл води й прогріваємо 10 хвилин на маленькому вогні, доки соус трохи випарується. Далі заливаємо баклажани готовим соусом і запікаємо ще 15 хвилин, накривши фольгою.

Короп по-єврейськи

Інгредієнти:

1 короп (1-1,2 кг)

1 лимон

сіль та перець до смаку

2 ст. л. олії (для смаження)

Для соусу:

3 цибулини

70 г родзинок

1 ст. л. цукру

50 г вершкового масла

½ ч. л. солі

½ ч. л. кориці

2-3 бутони гвоздики

½ ч. л. меленого імбиру

½ ч. л. паприки

250 мл білого сухого вина.

Приготування

Насамперед розігріваємо духовку до 180 °С.

Чистимо рибу від нутрощів та луски, добре миємо. Робимо поперечні надрізи з кожного боку, кропимо лимонним соком і залишаємо на 30 хвилин.

(Ілюстративне фото, джерело Pexels)

Готуємо соус

Чистимо 3 цибулини та нарізаємо скибочками. Розігріваємо пательню та обсмажуємо цибулю, додаємо 250 мл білого сухого вина, далі 70 г родзинок.

Висипаємо спеції та тушкуємо все разом приблизно 5 хвилин на невеликому вогні.

Розігріваємо іншу пательню із 2 ст. л. олії. Обсмажуємо коропа до золотавої скоринки з обох боків.

Викладаємо рибу у форму для запікання та додаємо соус. Запікаємо в духовці упродовж однієї години, періодично поливаємо коропа соусом.

До Великодня треба встигнути приготувати ще смачні пасочки, але не завжди є всі доступні інгредієнти. Раніше ми розповідали, як приготувати паску з доступних продуктів.