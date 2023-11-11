Простота и невероятность на тарелке. Салат Шопский с брынзой — рецепт нового сочетания

Украинцы уже начинают готовиться к новогодним праздникам: ведь в этом году мы уже встречаем Рождество 25 декабря по новому стилю календаря.
Чтобы помочь тебе определиться с праздничным меню, мы рекомендуем приготовить салат Шопский по обновленному рецепту от Смачно.
Как приготовить салат Шопский — рецепт в материале.
Сейчас идет сезон тыквы: попробуй пикантный салат с тыквой и фетой.
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