Простота и невероятность на тарелке. Салат Шопский с брынзой — рецепт нового сочетания

Украинцы уже начинают готовиться к новогодним праздникам: ведь в этом году мы уже встречаем Рождество 25 декабря по новому стилю календаря.

Чтобы помочь тебе определиться с праздничным меню, мы рекомендуем приготовить салат Шопский по обновленному рецепту от Смачно.

Как приготовить салат Шопский — рецепт в материале.

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Ингредиенты:

помидоры желтые и красные — по 300 г

перец болгарский — 300 г

огурец — 200 г

лук фиолетовый — 50 г

брынза — 150 г

маслины — 120 г

мед — 40 г

горчица — 60 г

горчица дижонская — 70 г

сок лимона — 40 г

цедра лимона — пол ч. л

соль — по вкусу

Приготовление:

Промой и подсуши все овощи. Нарежь лук полукольцами, а остальные овощи — кубиками. Брынзу натри на большой терке. Для соуса смешай между собой сок лимона, цедру, соль, горчицу и мед. Перебей это блендером, тогда добавь дижонскую горчицу. На тарелку выложи овощи, сверху полей их соусом и посыпь тертой брынзой.

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