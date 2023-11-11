Їжа та рецепти

Простота і неймовірність на тарілці. Салат Шопський з бринзою — рецепт нового поєднання

Вікторія Мельник, журналістка сайту 11 Листопада 2023, 18:30
салат Шопський
Фото: Pexels

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