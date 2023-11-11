Простота і неймовірність на тарілці. Салат Шопський з бринзою — рецепт нового поєднання

Українці вже починають готуватися до новорічних свят: адже цього року ми вже зустрічаємо Різдво 25 грудня, за новим стилем календаря.
Щоб допомогти тобі визначитися зі святковим меню, ми рекомендуємо приготувати салат Шопський за оновленим рецептом від Смачно.
Як приготувати салат Шопський — рецепт у матеріалі.
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