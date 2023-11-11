Простота і неймовірність на тарілці. Салат Шопський з бринзою — рецепт нового поєднання

Українці вже починають готуватися до новорічних свят: адже цього року ми вже зустрічаємо Різдво 25 грудня, за новим стилем календаря.

Щоб допомогти тобі визначитися зі святковим меню, ми рекомендуємо приготувати салат Шопський за оновленим рецептом від Смачно.

Як приготувати салат Шопський — рецепт у матеріалі.

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Інгредієнти:

помідори жовті та червоні — по 300 г

перець болгарський — 300 г

огірок — 200 г

цибуля фіолетова — 50 г

бринза — 150 г

оливки чорні — 120 г

мед — 40 г

гірчиця — 60 г

гірчиця діжонська — 70 г

сік лимона — 40 г

цедра лимона — пів ч. л

сіль — на смак

Приготування:

Промий та підсуши всі овочі. Наріж цибулю півкільцями, а решту овочів — кубиками. Бринзу натри на великій тертці. Для соусу змішай між собою сік лимона, цедру, сіль, гірчицю та мед. Перебий це блендером, тоді додай діжонську гірчицю. На тарілку виклади овочі, зверху полий їх соусом та посип тертою бринзою.

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