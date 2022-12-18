Свіжо та пікантно: рецепт салату з гарбузом та фетою

Святкові столи не обов’язково мають ломитися під вагою традиційних, але часто шкідливих страв: салатів з майонезом, смаженого м’яса чи жирної їжі швидкого приготування.
Фудблогерка Яна Гординовська поділилася надзвичайним рецептом легкого та дуже ситного салату з пікантним гарбузом.
Один раз спробуєш і будеш готувати постійно, — зізнається сама Яна.
Один раз спробуєш і будеш готувати постійно, — зізнається сама Яна.
Цей салат стане до вподоби всім, до того ж — підійде і для свята, і для легкої вечері. А гарбуз є корисним, особливо в таку холодну пору року.
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