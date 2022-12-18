Свіжо та пікантно: рецепт салату з гарбузом та фетою

Святкові столи не обов’язково мають ломитися під вагою традиційних, але часто шкідливих страв: салатів з майонезом, смаженого м’яса чи жирної їжі швидкого приготування.

Фудблогерка Яна Гординовська поділилася надзвичайним рецептом легкого та дуже ситного салату з пікантним гарбузом.

Один раз спробуєш і будеш готувати постійно, — зізнається сама Яна.

Салат з гарбузом — рецепт

Цей салат стане до вподоби всім, до того ж — підійде і для свята, і для легкої вечері. А гарбуз є корисним, особливо в таку холодну пору року.

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Інгредієнти салату з гарбузом

очищений гарбуз;

листя шпинату або салату;

фета;

родзинки;

горіхи;

копчена паприка;

кориця;

молотий перець та сіль;

оливкова олія.

Для заправки:

3 ст. л оливкової олії;

3 ст. л яблучного/винного оцту;

1 ст. л меду;

1 ч. л діжонської гірчиці;

сіль.

Приготування салату з гарбузом

Спочатку наріж очищений гарбуз на невеличкі кубики. Виклади гарбуз на деко, посип зверху паприкою, корицею, перцем та сіллю, додай трохи олії — аби гарбуз не пригорів у духовій печі. Став у розігріту до 200ºС духову піч на 35 хвилин. На тарілку виклади листя салату чи шпинату. Зверху додай шматочки сиру фета. Виклади на салат запечені шматочки гарбуза та присип їх горіхами. Додай родзинки. Заправ все це заправкою до салату.

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