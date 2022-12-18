Свежо и пикантно: рецепт салата с тыквой и фетой

Праздничные столы необязательно должны ломиться под тяжестью традиционных, но вредных блюд: салатов с майонезом, жареного мяса или жирной пищи быстрого приготовления.
Фудблогер Яна Гординовская поделилась необычным рецептом легкого и очень сытного салата с пикантной тыквой.
Однажды попробуешь и будешь готовить постоянно, — признается сама Яна.
Однажды попробуешь и будешь готовить постоянно, — признается сама Яна.
Этот салат приглянется всем, к тому же — подойдет и для праздника, и для легкого ужина. А тыква полезна, особенно в такое холодное время года.
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