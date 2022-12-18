Свежо и пикантно: рецепт салата с тыквой и фетой

Праздничные столы необязательно должны ломиться под тяжестью традиционных, но вредных блюд: салатов с майонезом, жареного мяса или жирной пищи быстрого приготовления.

Фудблогер Яна Гординовская поделилась необычным рецептом легкого и очень сытного салата с пикантной тыквой.

Однажды попробуешь и будешь готовить постоянно, — признается сама Яна.

Салат с тыквой — рецепт

Этот салат приглянется всем, к тому же — подойдет и для праздника, и для легкого ужина. А тыква полезна, особенно в такое холодное время года.

Сейчас также смотрят

Ингредиенты салата с тыквой

очищенная тыква;

листья шпината или салата;

фета;

изюм;

орехи;

копченая паприка;

корица;

молотый перец и соль;

оливковое масло.

Для заправки:

3 ст. л оливкового масла;

3 ст. л яблочного/винного уксуса;

1 ст. л меда;

1 ч. л дижонской горчицы;

соль.

Приготовление салата с тыквой

Сначала нарежь очищенную тыкву на небольшие кубики. Выложи тыкву на противень, посыпь сверху паприкой, корицей, перцем и солью, добавь немного масла — чтобы тыква не пригорела в духовой печи. Стал в разогретую до 200ºС духовую печь на 35 минут. На тарелку выложи листья салата или шпината. Сверху добавь кусочки сыра фета. Выложи на салат запеченные кусочки тыквы и присыпь их орехами. Добавь изюм. Заправь все это заправкой для салата.

Еще один салат, который точно тебе понравится — с грушей. Как приготовить салат Пьяная груша и что для этого необходимо — читай в материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!