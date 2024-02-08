Семена пажитника: что известно о растении и какую пользу оно несет для организма

Люди задумываются, чем полезны семена пажитника. Ведь некоторые растения действительно могут обладать противовоспалительными свойствами, их используют, например, в косметологии. Читай, какие полезные свойства имеют семена пажитника и как их можно принимать.

Что такое пажитник

Пажитник — однолетняя трава из семейства бобовых, она растет в бассейне Средиземного моря и в некоторых азиатских странах (Турция, Индия, Иран, Ирак).

Пажитник имеет другие названия: шамбала, хельба, тригонелла, сенегрейн, греческое сено или сенегра. В странах Азии и Африки это растение используют в медицине, а также добавляют как специю к разным блюдам.

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Стебли растения прямые, пустые и разветвленные у основания. Цветки — маленькие ароматные, одиночные или парные, они могут быть белого или бледно-желтого цвета с небольшим фиолетовым оттенком у основания. В конце лета на месте цветков появляются узкие, изогнутые стручки, наполненные семенами. Эти семена длиной 6 мм, в каждом стручке 10-12 семян, именно их и используют в разных сферах.

Семена пажитника в кулинарии

Сырые семена пажитника имеют аромат клена и горький привкус, который уменьшается во время жарки. В восточной кухне семена этого растения используют в составе ароматных специй. Пажитник добавляют в египетский хлеб и индийские блюда дал (дхал), ватилаппам, также его можно увидеть в составе крекеров или среди жареных овощей.

Пажитник: лечебные свойства

В первую очередь пажитник оказывает противовоспалительное, антиоксидантное и гипогликемическое действие, говорится в исследовании. Семена растения содержат некоторые антиоксидантные и противовоспалительные соединения, наиболее важными из них являются сапонины, алкалоиды, аминокислоты, фитоэстрогены и клетчатка.

Другое исследование показывает, что пажитник может оказывать влияние на либидо и выработку половых гормонов. Его активные ингредиенты, в частности сапонины, улучшают синтез тестостерона у мужчин.

Согласно данным еще одного исследования, слизь пажитника обладает противоартритными свойствами, его можно использовать как терапевтическое средство при артрите.

Пажитник полезен для здоровья поджелудочной железы, оказывает желчегонное действие: помогает выработке качественной желчи, способствующей перевариванию жиров. Исследования указывают, что растение помогает регулировать pH желудка, предохраняя слизистую кишечника от воспаления, избавляя от гастрита, изжоги, диареи, дизентерии, несварения желудка, способствуя заживлению язв.

Как принимать пажитник

Вікна-новости призывают не заниматься самолечением. Если ты решил(-а) употреблять какие-либо вещества, даже настои трав, лучше проконсультироваться с врачом. А также следует пройти обследование и сдать анализы.

Обычно семена пажитника заваривают в кипятке. Одну столовую ложку семян надо залить 200 мл кипятка. Далее следует подождать 15 минут и процедить через сито или марлю. Настой можно употреблять маленькими порциями в течение дня в чистом виде или разводить с водой.

Также порошок растения можно использовать для полоскания горла, если оно болит. Надо ½ чайной ложки порошка пажитника развести в стакане теплой воды и полоскать горло.

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