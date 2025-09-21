Не только Киевский: главные десерты украинских городов

Современные или родом из детства, рожденные случайно или сохранившие рецепты столетиями — все они одинаково любимы. В каждом украинском городе есть свои лакомства, которые давно стали сладкими визитными карточками.

Это не просто десерты — это память, которую можно попробовать на вкус. Приехать в город и не попробовать местное угощение — почти то же самое, что пройти мимо его главной площади с закрытыми глазами.

Далее мы расскажем вам о самых интересных гастрономических символах разных украинских городов — от легендарных тортов и простого печенья до ирисок, которые хранят в себе целую эпоху. Это путешествие вкусом, где каждый десерт имеет свою историю, характер и аромат.

Ужгород: торт с легендой

Закарпатье имеет собственный сладкий символ — торт Ужгород. Его история окутана спорами: одни говорят, что автор — известный кондитер Валентин Штефаньо, другие уверяют, что рецепт принадлежит его сестре Валентине, которая сегодня работает в Париже. Но разве так важно, кто первым взбил белки в нежное безе и добавил к ним карамель с орехами?

Ужгородский торт — словно прогулка по старому центру: сверху — шоколадное украшение с изображением греко-католического собора, внутри — лёгкое безе с фундуком и нежный карамельный соус, тающий на языке.

Сладкий, но не приторный, он будто рассказывает о городе: немного старинной европейской элегантности, немного современной дерзости и много закарпатской души.

Винница: современный тренд из гречки и вишни

В городе на Буге появился торт Винница — молодой, но амбициозный символ. Гречневая мука, орехи, шоколад руби и вяленая вишня создают вкус, в котором сочетаются локальные продукты и европейская эстетика.

Этот десерт уже называют шоколадной визиткой города.

Днепр: печенье с историей

Днепр — это простое сдобное печенье с надписью на поверхности, появившееся ещё в 1960-х. Для кого-то оно — вкус детства, для кого-то — символ города.

Сегодня у этого лакомства даже есть собственная мини-скульптура в центре города.

Житомир: Коровка из детства

У каждого есть вкус, мгновенно возвращающий в детство. Для большинства украинцев это — ириска Коровка. Тягучая, мягкая карамель, липнущая к пальцам и растекающаяся сладкой патокой внутри. И мало кто знает: ее история начинается именно в Житомире.

На месте нынешнего департамента образования Житомирского горсовета когда-то стоял старый дом. Туда приезжал в гости к дедушке мальчик из Познани — Феликс Поморский.

Именно там он впервые попробовал домашние конфеты из трех простых ингредиентов: молока, сахара и сливочного масла. Запомнил — и позже превратил их в мировой бренд.

В 1920-х предприимчивый Феликс открыл собственную кондитерскую и начал выпускать мягкую карамель в более твердой оболочке — ту самую, которую мы знаем под названием Korowka. На обертке красовалась голштинская корова — символ молочности и достатка.

Для многих же эта ириска так и осталась вкусом детства: простым, понятным и искренним — как сама жизнь.

Киев: классика в коробке

Киевский торт давно стал гастрономическим символом столицы. Хрустящее безе, орехи и крем — всё это украшено фирменными узорами.

Когда-то коробку с Киевским тортом везли как главный сувенир из командировки. Традиция жива и сегодня.

Херсон: десерт возрождения

Торт Херсон появился в 2019 году благодаря кондитеру Анне Воскобойник. Орехи, курага и белый шоколад сделали его неповторимым.

После оккупации Херсона авторка восстановила выпечку уже в Виннице, и торт стал символом несгибаемости.

