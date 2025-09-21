Не тільки Київський: головні десерти українських міст

Сучасні чи родом із дитинства, народжені випадково чи зберігають рецепти століттями — усі вони однаково улюблені. У кожному українському місті є свої ласощі, що давно стали солодкими візитівками.

Це не просто десерти — це пам’ять, яку можна скуштувати. Приїхати у місто й не спробувати місцевий смаколик — майже те саме, що пройти повз його головну площу із заплющеними очима.

Далі ми розкажемо вам про найцікавіші гастрономічні символи різних українських міст — від легендарних тортів і простих печив до ірисок, які зберігають у собі цілу епоху. Це подорож смаком, де кожен десерт має свою історію, характер і аромат.

Ужгород: торт із легендою

Закарпаття має власний солодкий символ — торт Ужгород. Його історія оповита суперечками: одні кажуть, що автор — відомий кондитер Валентин Штефаньо, інші стверджують, що рецепт належить його сестрі Валентині, яка нині працює у Парижі. Та, зрештою, чи так важливо, хто першим збив білки у ніжне безе й додав до нього карамель із горіхами?

Ужгородський торт — це як прогулянка старим центром: зверху — шоколадне оздоблення із зображенням греко-католицького собору, усередині — легке безе з фундуком, що кришиться під виделкою, й ніжний карамельний соус, який тане на язику.

Солодкий, але не приторний, він ніби розповідає про місто: трохи давньої європейської елегантності, трохи сучасної зухвалості й багато закарпатської душі.

Приїхати в Ужгород і не скуштувати цього десерту — те саме, що гуляти містом і не підняти очей на його старі балкони.

Вінниця: сучасний тренд із гречки та вишні

У місті над Бугом з’явився торт Вінниця — молодий, але амбітний символ. Гречане борошно, горіхи, шоколад рубі та в’ялена вишня створюють смак, у якому поєднуються локальні продукти та європейська естетика.

Цей десерт уже називають шоколадною візитівкою міста.

Дніпро: печиво з історією

Дніпро — це просте здобне печиво з написом на поверхні, яке з’явилося ще у 1960-х. Для когось воно смакує ностальгією за дитинством, для когось — символ міста.

Сьогодні цей десерт навіть отримав власну мініскульптуру у центрі міста.

Житомир: Корівка з дитинства

У кожного є смак, який миттєво переносить у дитинство. Для більшості українців це — іриска Корівка. Тягуча, м’яка карамель, що прилипає до пальців і розтікається солодкою патокою всередині. І мало хто знає: її історія бере початок саме з Житомира.

На місці нинішнього департаменту освіти Житомирської міськради колись стояв старий будинок. Туди приїжджав у гості до дідуся хлопчик із Познані — Фелікс Поморський.

Саме там він уперше скуштував домашні цукерки з трьох простих інгредієнтів: молока, цукру та вершкового масла. Запам’ятав — і згодом перетворив їх на світовий бренд.

Читати на тему На тортик з чаєм місце ще є: дослідники розповіли, чому після вечері нам хочеться солодкого Відкриття, яке змінить підхід до лікування ожиріння! Читай більше про новий експеримент.

У 1920-х роках заповзятливий Фелікс відкрив власну кондитерську і почав виробляти м’яку карамель у твердішій оболонці — саме ту, яку ми знаємо під назвою Korowka.

На обгортці красувалася голштинська корова — символ молочності й достатку.

Та для багатьох ця іриска залишилася передусім смаком із дитинства: простим, зрозумілим і щирим — як саме життя.

Київ: класика у коробці

Київський торт давно став гастрономічним символом столиці. Хрустке безе, горіхи та крем — і все це прикрашене фірмовими візерунками.

Колись коробку з Київським тортом везли як головний сувенір із відрядження. Традиція жива й досі.

Херсон: десерт відродження

Торт Херсон народився у 2019 році завдяки кондитерці Анні Воскобойник. Горіхи, курага й білий шоколад зробили його унікальним.

Після окупації Херсона авторка відновила випічку у Вінниці, і торт став символом незламності.

Нагадаємо, дубайський шоколад став справжнім хітом соцмереж. Усе почалося майже два роки тому, коли блогерка з TikTok Марія Вехера виклала відео, де хрумтить батончиком. Як самому приготувати дубайський шоколад — читай у нашому матеріалі.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!