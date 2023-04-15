Только без паники! Тесто на паску не поднимается — что делать

Не все в жизни получается сделать так, как хотелось бы. И даже в простых вещах иногда не так везет, как раньше. Однако что же делать, если скоро Пасха, а тесто на паску не поднимается?

Прежде всего, важно не паниковать, поскольку спасти ситуацию можно — нужно лишь определить источник проблемы и обезвредить его. Но даже если после этого тесто не поднимется, это не станет катастрофой, ведь паски могут получиться вкусными, даже если они не рыхлые.

Почему тесто на паску не поднимается

Есть немало факторов, которые могут влиять на качество теста и замедлять его рост.

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Срок годности дрожжей. Если он сбежал или приблизился к своему завершению, это могло повлиять и на тесто. Вид дрожжей. Также важно понимать, что некоторые виды дрожжей просто требуют больше времени, чтобы увеличиться в размерах. К примеру, иногда сухие дрожжи могут расти вдвое медленнее, чем свежие. Качество муки. Некоторые сорта, особенно белые, могут иметь низкие показатели клейковины, или же содержать противогрибковые примеси, которые производители иногда добавляют в свой продукт. В таком случае и решение будет простым — заменить муку другой маркой и попробовать еще раз. Количество соли. Искушенные хозяева и хозяйки знают, что для баланса в сладкую выпечку добавляют соль. Однако большое количество может не только изменить вкус, но и остановить рост теста. Поэтому такую проблему следует предотвращать и добавлять соль в начале приготовления теста и лучше ее смешивать сразу с мукой, а не жидкими ингредиентами. Количество сахара. Иногда может казаться, что чем больше сахара в выпечке, тем лучше. И все же не стоит отходить от предложенных в рецепте пропорций. Ведь избыточное количество сахара может остановить рост теста, поскольку дрожжи перенасытятся. Количество муки. Если в процессе замешивания теста добавить слишком много муки, то это сделает смесь практически резиновой. Поэтому лучше избегать таких случаев и следить за балансом. Посуда для теста. Чтобы расти тесту нужна опора. За нее обычно служат стенки посуды. Однако если он слишком большой для теста, то смеси не за что будет зацепиться, чтобы подняться. Температура молока. Молоко для опары обычно должно быть теплым. Но если его перегреть, то оно практически нейтрализует дрожжи, и после этого тесто не будет расти. Температура помещения. В холодном помещении тесто не будет подниматься. Для его приготовления чаще всего рекомендуют выбирать наиболее теплое место дома. Атмосфера в доме. Как это ни странно ни звучало, но приготовление праздничной выпечки требует и соответствующего настроения. Поэтому, если дома кто-то кричит, ругается, ругается, слушает громко музыку, то тесто может и не подняться.

Что делать, если тесто на паску не поднимается

Спасти не поднявшееся тесто все же можно. Стоит только попробовать один из способов.

Подождать

Самый простой совет — просто подождать. Иногда тесту нужно немного больше времени, чтобы подняться. Поэтому его можно оставить еще на полчаса или даже час. И только если после этого ничего не изменится, следует попробовать другой способ спасения теста.

Сделать дополнительную опару для теста

Если тесто не поднимается в течение часа, то лучшим решением будет дополнительная опара. После этого оставить ее в массу и осторожно замесить тесто. Однако этот способ не подействует, если проблема в сроке годности или качестве дрожжей. Следует сначала проверить их, а уже потом делать новую опару.

Добавить муки

Если проблему удалось обнаружить еще на этапе приготовления опары, то может помочь дополнительная мука. Существует вероятность, что дрожжам ее просто не хватило для роста. Но если и это не помогло, то лучше попытаться сделать опару заново с другими дрожжами.

Повысить температуру в помещении

Может так случиться, что дома уже отключили отопление и помещение стало слишком прохладным для теста. Тогда следует по возможности включить обогреватель, чтобы создать нужную атмосферу дома.

Если такой возможности нет, то можно попробовать поставить большую миску с водой на огонь. Таким образом, удастся немного нагреть помещение и увеличить влажность в нем, чтобы тесто мало нужные условия для роста.

Также можно просто зажечь три конфорки на плите и поставить на четвертую, которая выключена. Таким образом тесту будет теплее, но стоит следить, чтобы не поджечь случайно полотенце, которым накрыли посуду.

Еще немного помесить тесто

Иногда тесту может просто не хватить времени, чтобы замеситься правильно. Поэтому следует следить за временем, сколько его вымешивают. В среднем этот процесс должен занять минут десять. Однако нужно следить за тем, чтобы не забить тесто. То есть, необходимо делать это медленно и осторожно.

Хочешь приготовить идеальную Пасхальную выпечку? Тогда читай советы от мастеров кулинарии, как приготовить вкусную паску.

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