Весеннее чудо к праздничному столу: как приготовить творожную паску Три шоколада — пошаговый рецепт

Паска всегда является главным украшением праздничного пасхального стола, ведь хранит в себе как давние традиции, так и особый вкус. Хотя иногда так хочется разнообразить любимые рецепты и вдохнуть в них новую жизнь. Тогда в этом деле пригодится творожная паска Три шоколада.

Однако нежная и одновременно насыщенная вкусом паска может привлечь не только тех, кто любит искать новые интерпретации рецептов, но и всю их семью, особенно малышей, которым будет еще и полезно насладиться творогом.

Так как приготовить творожную паску, сочетающую нежность сыра и терпкость шоколада? Разбираемся в этом дальше вместе и выводим кулинарное искусство на новый уровень.

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Ингредиенты для творожной паски Три шоколада

кисломолочный творог — 500 граммов

сливочное масло 82% — 200 граммов

сахар — 150 граммов

сливки — 120 граммов

белый шоколад — 90 граммов

молочный шоколад — 90 граммов

черный шоколад — 90 граммов

яичные желтки — 3 штуки

ванильный сахар — 10 граммов

Творожная паска Три шоколада — способ приготовления

Для начала важно подготовить продукты. Так что нужно достать из холодильника сливочное масло за два часа до приготовления. Также желательно найти специальную форму для творожной паски и марлю. Лучше всего будет подходить форма на один литр. Поскольку творог содержит лишнюю влагу, ее лучше сразу попытаться отжать с помощью марли. А после этого его можно перетереть через сито, или же взбить с помощью блендера.

Теперь можно смешать сливки с желтками, сахаром, ванилином. После этого массу нужно тщательно взбить. А дальше масса должна провариться на маленьком огне. Затем нужно растопить шоколад. Это можно сделать с помощью водяной бани. Тогда к нему следует добавить немного сливочного масла и постоянно помешивать. Также можно пойти по более легкому, но не очень надежному пути, и попытаться растопить шоколад в микроволновке. Каждый вид шоколада должен быть в отдельной емкости. После этого нужно взбить кисломолочный творог вместе со сливочным маслом. А затем добавить к ним сливочную смесь и тщательно перемешать. Когда все будет готово, творожную массу можно разделить на три части в разных емкостях. Когда шоколад уже будет растоплен, каждый вид отдельно можно добавлять в творожную массу в различных емкостях. После этого тщательно перемешать каждую из смесей. Теперь нужно выстелить форму для кулича марлей, выложить на нее поочередно творожно-шоколадные смеси и поставить на конструкцию гнет. Под паской должна быть подставка, поскольку пока она будет настаиваться, может вылиться сыворотка, которую нужно будет сливать. За сутки, пока паска настоится в холодильнике, его можно открывать и убирать гнет. Подавать можно, украсив кондитерским декором, или же шоколадом.

Сложно придумать какие-то идеи для украшений, но хочется в этом году чего-нибудь оригинального? Тогда читай пять креативных и легких способов, как украсить паску.

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