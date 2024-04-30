Весняне диво до святкового столу: як приготувати сирну паску Три шоколади — покроковий рецепт

Великодня паска завжди є головною прикрасою святкового столу, адже зберігає у собі як давні традиції, так і особливий смак. Хоча іноді так хочеться урізноманітнити улюблені рецепти й вдихнути в них нове життя. Тоді в цій справі стане в пригоді сирна паска Три шоколади.

Проте ніжна та водночас насичена смаком паска може привабити не лише тих, хто любить шукати нові інтерпретації рецептів, але й всю їхню родину, особливо малечу, якій буде ще й корисно насолодитись сиром.

Тож як приготувати сирну паску, яка поєднує ніжність сиру та терпкість шоколаду? Розбираємось у цьому далі разом і виводимо кулінарне мистецтво на новий рівень.

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Інгредієнти для сирної паски Три шоколади

кисломолочний сир — 500 грамів

вершкове масло 82% — 200 грамів

цукор — 150 грамів

вершки — 120 грамів

білий шоколад — 90 грамів

молочний шоколад — 90 грамів

чорний шоколад — 90 грамів

яєчні жовтки — 3 штуки

ванільний цукор — 10 грамів

Сирна паска Три шоколади — спосіб приготування

Спершу важливо підготувати продукти. Тож потрібно дістати з холодильника вершкове масло за дві години до приготування. Також бажано знайти спеціальну форму для сирної паски та марлю. Найкраще буде пасувати форма на один літр. Оскільки кисломолочний сир містить зайву вологу, її краще одразу спробувати віджати за допомогою марлі. А після цього його можна перетерти через сито, або ж збити за допомогою блендера. Тепер можна змішати вершки з жовтками, цукром, ваніліном. Після цього масу потрібно ретельно збити. А далі м аса має проваритись на маленькому вогні. Потім потрібно розтопити шоколад. Це можна зробити за допомогою водяної бані. Тоді до нього ще варто додати трохи вершкового масла та постійно помішувати. Також можна піти більш легким, але не дуже надійним шляхом, та спробувати розтопити шоколад в мікрохвильовці. Кожен вид шоколаду має бути в окремій місткості. Після цього потрібно збити кисломолочний сир разом з вершковим маслом. А потім додати до них вершкову суміш і ретельно перемішати. Коли все буде готове, сирну масу можна розділити на три частини у різних ємкостях. Коли шоколад вже буде розтоплений, кожен вид окремо можна додавати до сирної маси в різних місткостях. Після цього — ретельно перемішати кожну з сумішей. Тепер потрібно вистелити форму для паски марлею, викласти на неї по черзі сирно-шоколадні суміші й поставити на конструкцію гніт. Під паскою має бути підставка, оскільки поки вона буде настоюватись, може вилитися сироватка, яку потрібно буде зливати. За добу, поки паска настоїться в холодильнику, її можна відкривати та прибирати гніт. Подавати можна, прикрасивши кондитерським декором, або ж шоколадом.

Складно вигадати якісь ідеї для прикрас, але хочеться цьогоріч чогось оригінального? Тоді читай п’ять креативних та легких способів, як прикрасити паску.

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