Нежность, легкость, объедение! Рецепт тыквенного чизкейка

Когда за окном зимний холод, а душа желает чего-то сладенького и полезного — наступает время для ароматного тыквенного чизкейка по рецепту диетолога и тренера Лилии Коник.
На приготовление уйдет минимум времени, но удовольствие ты получишь точно максимум!
Для приготовления тыквенного десерта тебе понадобится всего несколько продуктов, которые точно найдутся в холодильнике.
Фото: liliakonik/Instagram
Если тебе больше нравится сырные нотки в десерте, советуем тебе попробовать приготовить настоящий львовский сырник. Его рецепт ты можешь найти в нашем другом материале.
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