Нежность, легкость, объедение! Рецепт тыквенного чизкейка

Когда за окном зимний холод, а душа желает чего-то сладенького и полезного — наступает время для ароматного тыквенного чизкейка по рецепту диетолога и тренера Лилии Коник.

На приготовление уйдет минимум времени, но удовольствие ты получишь точно максимум!

Как приготовить чизкейк из тыквы: рецепт

Для приготовления тыквенного десерта тебе понадобится всего несколько продуктов, которые точно найдутся в холодильнике.

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Тыквенный чизкейк: ингредиенты для основы

200 г муки;

75 холодного сливочного масла;

1 яйцо;

Тыквенный чизкейк: ингредиенты для начинки из тыквы

600 г тыквы;

2 яйца;

100 г мягкого творога;

2 ст.л кукурузного крахмала;

Корица;

Подсластитель.

Тыквенный чизкейк: ингредиенты для начинки из творога

400 г мягкого творога;

100 г сметаны;

2 яйца;

1 ст.л кукурузного крахмала;

Подсластитель.

Рецепт тыквенного чизкейка

Муку перетри с маслом в крошку. Добавь яйцо и замеси тесто. Положи тесто в холодильник на пол часа. Разверни тесто по дну формы для выпечки, проколи вилкой и выпекай 15 минут при 180ºС. Вылей тыквенный слой (сперва взбей все ингредиенты блендером) на выпеченную основу и ложкой выложи сырный слой хаотично. Выпекай 45 минут и дай остыть выпечке. Только после этого десерт можно достать из формы.

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