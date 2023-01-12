Ніжність, легкість й смакота! Рецепт гарбузового чизкейка

Коли за вікном панує зимовий холод, а душа бажає чогось солоденького та корисного — настає час для запашного гарбузового чизкейка за рецептом дієтологині та тренерки Лілії Коник.

На приготування піде мінімум часу, але задоволення ти отримаєш точно максимум!

Як приготувати чизкейк з гарбуза: рецепт

Для приготування гарбузового десерту тобі знадобиться всього кілька продуктів, які точно знайдуться у твоєму холодильнику.

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Гарбузовий чизкейк: інгредієнти для основи

200 г муки;

75 холодного вершкового масла;

1 яйце;

Гарбузовий чизкейк: інгредієнти для начинки з гарбуза

600 г гарбуза;

2 яйця;

100 г м’якого сиру;

2 ст.л кукурудзяного крохмалю;

Кориця;

Підсолоджувач.

Гарбузовий чизкейк: інгредієнти для начинки з сиру

400 г м’якого сиру;

100 г сметани;

2 яйця;

1 ст.л кукурудзяного крохмалю;

Підсолоджувач.

Приготування чизкейка з гарбуза

Муку перетри з маслом до крихти. Додай яйце й заміси тісто. Поклади тісто в холодильник на пів години. Розгорни тісто по дну форми для випічки, проколи виделкою і випікай 15 хвилин за температури 180ºС. Вилий гарбузовий шар (спершу всі інгредієнти збий блендером) на спечену основу і ложкою виклади сирний шар хаотично. Випікай 45 хвилин та дай охолонути випічці. Лише після цього десерт можна вийняти з форми.

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