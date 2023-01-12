Ніжність, легкість й смакота! Рецепт гарбузового чизкейка

Коли за вікном панує зимовий холод, а душа бажає чогось солоденького та корисного — настає час для запашного гарбузового чизкейка за рецептом дієтологині та тренерки Лілії Коник.
На приготування піде мінімум часу, але задоволення ти отримаєш точно максимум!
Для приготування гарбузового десерту тобі знадобиться всього кілька продуктів, які точно знайдуться у твоєму холодильнику.
Фото: liliakonik/Instagram
Якщо ж тобі більше до вподоби сирні нотки у десерті, радимо спробувати приготувати справжній львівський сирник. Його рецепт ти можеш знайти в нашому іншому матеріалі.
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