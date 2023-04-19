Аутентичность в каждом кусочке: как приготовить украинские палюшки по рецепту Евгения Клопотенко

Мы так привыкли увлекаться достижениями чужой кухни. Французские, итальянские, японские блюда уже успели полюбиться как всему миру, так и украинцам. Однако не так многие из нас задумываются, что украинская кухня не менее богата шедеврами кулинарного искусства.
Чего только стоит борщ, уже ставший нематериальным наследием ЮНЕСКО. И не последнюю роль сыграл в этом украинский шеф-повар, который продолжает заниматься популяризацией украинской кухни и возрождением аутентичных блюд. Конечно же, речь о Евгении Клопотенко.
В новом шоу Пекельні борошна повар придает новую жизнь продуктам наших предков и придумывает, чем заменить иностранные кулинарные шедевры. В одном из выпусков Евгений Клопотенко предложил вместо итальянских ньокк приготовить украинские палюшки. Звучит аппетитно? Тогда скорее читать рецепт и готовить.
Интересно, что бывало еще на столе наших предков? Тогда читай рецепт пшенной тетери от Евгения Клопотенко, которую ели казаки.
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