Аутентичность в каждом кусочке: как приготовить украинские палюшки по рецепту Евгения Клопотенко

Мы так привыкли увлекаться достижениями чужой кухни. Французские, итальянские, японские блюда уже успели полюбиться как всему миру, так и украинцам. Однако не так многие из нас задумываются, что украинская кухня не менее богата шедеврами кулинарного искусства.

Чего только стоит борщ, уже ставший нематериальным наследием ЮНЕСКО. И не последнюю роль сыграл в этом украинский шеф-повар, который продолжает заниматься популяризацией украинской кухни и возрождением аутентичных блюд. Конечно же, речь о Евгении Клопотенко.

В новом шоу Пекельні борошна повар придает новую жизнь продуктам наших предков и придумывает, чем заменить иностранные кулинарные шедевры. В одном из выпусков Евгений Клопотенко предложил вместо итальянских ньокк приготовить украинские палюшки. Звучит аппетитно? Тогда скорее читать рецепт и готовить.

Ингредиенты для украинских палюшек

картофель — 4 штуки

сало — 100 граммов

сливочное масло — 20 граммов

яйцо — 1 штука

крахмал — 2 столовые ложки

пшеничная мука — 2 столовые ложки

сметана — 1 столовая ложка

соль — по вкусу

Способ приготовления украинских палюшек

Сначала нужно почистить картофель, помыть его и поставить вариться. После этого слить всю воду и сделать сухое пюре без добавления сливочного масла. Добавить в картофельное пюре яйцо, немного соли, крахмал и муку. Затем хорошо вымесить тесто до однородности. Сформировать палюшки размером с палец. Если тесто будет прилипать, то к нему следует добавить еще немного муки. Однако нужно помнить о балансе, ведь если будет много муки, то палюшки станут забитыми. После этого приготовить шкварки. Для этого нарезать сало на маленькие кубики и пожарить его на сковороде. В то же время поставить воду на огонь. Когда она закипит — бросить в нее палюшки, посолить и проварить их три минуты. Когда палюшки будут готовы, достать их, переложить на тарелку, сверху посыпать шкварками, добавить ложечку сметаны и просто наслаждаться аутентичным вкусом.

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