Блюдо, которое ели казаки! Рецепт пшенной тетери от Евгения Клопотенко

Украинская кухня очень вкусная, питательная, разнообразная и колоритная. Украинский народ придумывал вкусные блюда из того, что было под рукой: вырастили на огороде, обменяли на базаре, собрали в полях. Но не все могли иметь за домом свой огород.

К примеру, украинские казаки. Они часто отправлялись в походы и готовили еду из запасов, что брали с собой. Но какую кашу из ограниченных продуктов они могли сварить! Сегодня мы расскажем тебе об одном из традиционных казацких блюд — пшенной тетере.

Основным ингредиентом блюда является пшено. На праздники казаки могли готовить тетерю на мясном или рыбном бульоне, а в будни — на обычной воде. Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом пшенной тетери, но несколько измененным на современный лад.

Сейчас также смотрят

Пшено может горчить, поэтому перед приготовлением его нужно хорошо промыть, менять воду следует несколько раз. Или можно предварительно замочить пшено.

Как приготовить пшенную тетерю

Ингредиенты для пшенной тетери:

200 г пшена

100 г сливочного масла 82,5%

1 луковица

1 стебель сельдерея

1 средняя морковка

60 мл белого сухого вина

½ перца чили

2-3 зубчика чеснока

150-200 мл воды

30 г пармезана (для подачи)

50 г гречневых хлопьев (для подачи)

соль и перец по вкусу

Пшенная тетеря: пошаговое приготовление блюда

Сначала нужно подготовить овощи: почистить и мелкими кубиками нарезать лук, морковь и сельдерей. На разогретой сковороде растопить сливочное масло и жарить овощи в течение 2-3 минут. На сковороду высыпать пшено и добавить 60 мл белого сухого вина. Выпаривать в течение 5 минут на среднем огне. Добавить соль, перец и специи по вкусу. Половину перца чили нарезать слайсами, а 2-3 зубчика чеснока измельчить. Все добавить в сковороду, влить 60 мл воды и готовить 5-7 минут. Затем снова добавить порцию воды, повторить снова через 5-7 мин. Нужно использовать 150-200 мл воды.

Если ты сварил(-а) бульон, используй его.

Перед подачей посыпь пшенную тетерю натертым пармезаном или гречневыми хлопьями.

Голубцы — еще одно традиционное блюдо украинской кухни. Существуют разные рецепты их приготовления, но они занимают немало времени. Ранее мы рассказывали, как приготовить ленивые голубцы быстро.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!