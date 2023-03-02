Блюдо, которое ели казаки! Рецепт пшенной тетери от Евгения Клопотенко

Украинская кухня очень вкусная, питательная, разнообразная и колоритная. Украинский народ придумывал вкусные блюда из того, что было под рукой: вырастили на огороде, обменяли на базаре, собрали в полях. Но не все могли иметь за домом свой огород.
К примеру, украинские казаки. Они часто отправлялись в походы и готовили еду из запасов, что брали с собой. Но какую кашу из ограниченных продуктов они могли сварить! Сегодня мы расскажем тебе об одном из традиционных казацких блюд — пшенной тетере.
Основным ингредиентом блюда является пшено. На праздники казаки могли готовить тетерю на мясном или рыбном бульоне, а в будни — на обычной воде. Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом пшенной тетери, но несколько измененным на современный лад.
Пшено может горчить, поэтому перед приготовлением его нужно хорошо промыть, менять воду следует несколько раз. Или можно предварительно замочить пшено.
Ингредиенты для пшенной тетери:
Если ты сварил(-а) бульон, используй его.
Если ты сварил(-а) бульон, используй его.
Перед подачей посыпь пшенную тетерю натертым пармезаном или гречневыми хлопьями.
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