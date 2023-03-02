Їжа та рецепти

Страва, яку їли козаки! Рецепт пшоняної тетері від Євгена Клопотенка

Богдана Макалюк, редакторка сайту 02 Березня 2023, 12:30
Пшоняна тетеря: рецепт страви козаків від Євгена Клопотенка
Фото: Сайт Євгена Клопотенко

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