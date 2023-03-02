Страва, яку їли козаки! Рецепт пшоняної тетері від Євгена Клопотенка

Українська кухня дуже смачна, поживна, різноманітна та колоритна. Український народ вигадував смачні страви з того, що мав під рукою: виростили на городі, обміняли на базарі, зібрали у полях. Та не всі могли мати за хатою свій город.

Приміром, українські козаки. Вони часто вирушали в походи й готували їжу із запасів, що брали з собою. Але яку кашу з обмежених продуктів вони могли зварити! Сьогодні, ми розповімо тобі про одну з традиційних козацьких страв — пшоняна тетеря.

Основним інгредієнтом страви є пшоно. На свята козаки могли готувати тетерю на м’ясному або рибному бульйоні, а в будні — на звичайній воді. Шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом пшоняної тетері, але дещо зміненим на сучасний лад.

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Пшоно може гірчити, тому перед приготуванням його треба добре промити, змінювати воду варто кілька разів. Або можна попередньо замочити пшоно.

Як приготувати пшоняну тетерю

Інгредієнти для пшоняної тетері:

200 г пшона

100 г вершкового масла 82,5%

1 цибулина

1 стебло селери

1 середня морквина

60 мл білого сухого вина

½ перцю чилі

2-3 зубчики часнику

150-200 мл води

30 г пармезану (для подачі)

50 г гречаних пластівців (для подачі)

сіль та перець до смаку

Пшоняна тетеря: покрокове приготування страви

Спершу треба підготувати овочі: почистити й дрібними кубиками нарізати цибулю, моркву та селеру. На розігрітій пательні розтопити вершкове масло й смажити овочі протягом 2-3 хвилин. На пательню висипати пшоно й додати 60 мл білого сухого вина. Випарувати протягом 5 хвилин на середньому вогні. Додати сіль, перець та спеції до смаку. Половину перцю чилі нарізати слайсами, а 2-3 зубчики часнику подрібнити. Все додати у пательню, влити 60 мл води та готувати 5-7 хв. Потім знову додати порцію води, повторити ще раз через 5-7 хв. Загалом треба використати 150-200 мл води.

Якщо ти зварив(-ла) бульйон, використовуй його.

Перед подачею посип пшоняну тетерю натертим пармезаном або гречаними пластівцями.

Голубці — ще одна традиційна страва української кухні. Існують різні рецепти їх приготування, але вони займають чимало часу. Раніше ми розповідали, як приготувати ліниві голубці швидко.

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