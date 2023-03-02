Страва, яку їли козаки! Рецепт пшоняної тетері від Євгена Клопотенка

Українська кухня дуже смачна, поживна, різноманітна та колоритна. Український народ вигадував смачні страви з того, що мав під рукою: виростили на городі, обміняли на базарі, зібрали у полях. Та не всі могли мати за хатою свій город.
Приміром, українські козаки. Вони часто вирушали в походи й готували їжу із запасів, що брали з собою. Але яку кашу з обмежених продуктів вони могли зварити! Сьогодні, ми розповімо тобі про одну з традиційних козацьких страв — пшоняна тетеря.
Основним інгредієнтом страви є пшоно. На свята козаки могли готувати тетерю на м’ясному або рибному бульйоні, а в будні — на звичайній воді. Шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом пшоняної тетері, але дещо зміненим на сучасний лад.
Пшоно може гірчити, тому перед приготуванням його треба добре промити, змінювати воду варто кілька разів. Або можна попередньо замочити пшоно.
Інгредієнти для пшоняної тетері:
Якщо ти зварив(-ла) бульйон, використовуй його.
Якщо ти зварив(-ла) бульйон, використовуй його.
Перед подачею посип пшоняну тетерю натертим пармезаном або гречаними пластівцями.
Голубці — ще одна традиційна страва української кухні. Існують різні рецепти їх приготування, але вони займають чимало часу. Раніше ми розповідали, як приготувати ліниві голубці швидко.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!