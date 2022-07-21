Простіше нікуди! Рецепт лінивих голубців у духовці, мультиварці, на сковороді й у каструлі

Голубці — одна зі страв, яку точно їв кожен українець хоч раз у житті. Тушкований фарш, загорнутий у капусту, додає домашнього відтінку будь-якому застіллю. Проте, щоб згорнути красивий конусоподібний голубець, може піти багато часу та нервів. Тож ми розкажемо тобі чотири варіанти приготування лінивих голубців: у духовці, мультиварці, на сковороді й у каструлі.

Ліниві голубці схожі на тюфтельки: фарш не загортається в листя капусти, а листя капусти додається у фарш.

Рецепт лінивих голубців у духовці

Рецептом запечених у духовці лінивих голубців поділився український шеф-кухар Євген Клопотенко. За його словами, для таких голубців краще обирати маленьку капусту. Також радить звернути увагу на сорт капусти, адже від цього залежить час її тушкування.

Інгредієнти для лінивих голубців

125 г рису

250 г води

1 цибулина

1 морквина

50-70 г вершкового масла

половина качана білокачанної капусти (маленької)

500 г фаршу телячого або асорті

0, 5 ч. л. коріандру меленого

400 г томатів (у власному соку)

200 г сметани

2-3 ст. л. соняшникової олії

сіль та перець до смаку

Як приготувати ліниві голубці у духовці

Спочатку треба підготувати рис: промити його та залити холодною водою у співвідношенні 1:2. Підсолити й варити до закипання, потім зняти з вогню й залишити на 15 хв. Нарізати цибулину, а морквину натерти, половину капустини нарізати дрібно ножем. Потім розтопити масло на пательні й смажити цибулю до прозорості, додати моркву й тушкувати 3 хв. Далі додати капусту й тушкувати ще 7 хв. Не забудь посолити й поперчити. У великій посудині змішати охолоджений рис, фарш і засмажку. Додати коріандр. Ретельно перемішати й сформувати ліниві голубці (як котлетки чи тюфтельки). Форму для запікання змастити олією й викласти у неї голубці. Для соусу попередньо треба змішати томати та сметану, додати сіль. Отриманою сумішшю залити форму з лінивими голубцями і запікати в духовці при 180 °С протягом 45-50 хв.

Рецепт лінивих голубців у мультиварці

Є ще простіший варіант приготування лінивих голубців — у мультиварці. Навіть не треба чекати, щоб розігрілася духовка.

Інгредієнти для лінивих голубців

фарш — 500 г

капуста білокачанна — половина качана

рис — 1 стакан

цибуля — 2 шт.

морква — 1 шт.

зелень

сіль

перець мелений

Для соусу:

паста томатна — 2 ст. л.

сметана — 2 ст. л.

Як приготувати ліниві голубці у мультиварці

Спершу підготувати рис. Можна так само, як у попередньому рецепті. Капусту нашинкувати, натерти на велику тертку або пропустити через м’ясорубку. Цибулю треба дрібно нарізати, моркву — натерти. До фаршу додати цибулю, моркву, капусту, охолоджений рис і все ретельно перемішати. Не забудь посолити й поперчити. Сформувати ліниві голубці й викласти їх у мультиварку. Зробити соус: змішати сметану, томатну пасту й додати трохи води. Залити ліниві голубці. Виставити режим “тушкування” й залишити на 30-40 хв.

Рецепт лінивих голубців на сковороді

Ліниві голубці не обов’язково запікати, їх можна протушкувати на сковороді.

Інгредієнти для лінивих голубців

фарш свинина/яловичина — 700 г

цибуля ріпчаста — 2 шт.

морква — 2 шт.

рис — 150 г

капуста білокачанна — 300 г

томатний соус — 300 г

яйця курячі — 2 шт.

борошно

Як приготувати ліниві голубці на сковороді

Насамперед треба приготувати рис і підготувати овочі. Далі обсмажити цибулю з морквою. До фаршу додати засмажку й охолоджений варений рис. Не забудь посолити. Порізати дрібно капусту й додати до фаршу, усе добре перемішати. Сформувати ліниві голубці й обваляти у борошні. Викласти їх на попередньо розігріту сковороду з олією. Після того як обсмажили голубці, додати томатний соус. Накрити голубці кришкою, зменшити вогонь і тушкувати 15-20 хв. Можна додати трішки кип’ячої води для кращого тушкування.

Рецепт лінивих голубців у каструлі

Ці ліниві голубці відрізняються від попередніх, адже їх можна не формувати кульками.

Інгредієнти для лінивих голубців

фарш яловичий — 700 г

капуста білокачанна — 1 шт.

морква — 2 шт.

цибуля ріпчаста — 2 шт.

помідори — 3 шт.

Як приготувати ліниві голубці в каструлі

Відварити рис. Нарізати дрібно цибулю, а моркву натерти, обсмажити овочі на пательні. Далі додати фарш і обсмажувати 15 хв. В іншій пательні протушкувати подрібнену капусту. Помідори порізати й проварити в окропі 5 хв, потім збити блендером. Далі цілими листками капусти вистелити дно каструлі, щоб не підгоріло. Покласти шар тушкованої капусти, далі ще один шар фаршу. Залити усе томатним пюре. Каструлю накрити кришкою і тушкувати все протягом 30 хв на середньому вогні. Під час приготування страву слід помішувати ложкою.

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