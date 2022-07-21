Простіше нікуди! Рецепт лінивих голубців у духовці, мультиварці, на сковороді й у каструлі

Голубці — одна зі страв, яку точно їв кожен українець хоч раз у житті. Тушкований фарш, загорнутий у капусту, додає домашнього відтінку будь-якому застіллю. Проте, щоб згорнути красивий конусоподібний голубець, може піти багато часу та нервів. Тож ми розкажемо тобі чотири варіанти приготування лінивих голубців: у духовці, мультиварці, на сковороді й у каструлі.
Ліниві голубці схожі на тюфтельки: фарш не загортається в листя капусти, а листя капусти додається у фарш.
Рецептом запечених у духовці лінивих голубців поділився український шеф-кухар Євген Клопотенко. За його словами, для таких голубців краще обирати маленьку капусту. Також радить звернути увагу на сорт капусти, адже від цього залежить час її тушкування.
Є ще простіший варіант приготування лінивих голубців — у мультиварці. Навіть не треба чекати, щоб розігрілася духовка.
Для соусу:
Фото: Instagram
Ліниві голубці не обов’язково запікати, їх можна протушкувати на сковороді.
Ці ліниві голубці відрізняються від попередніх, адже їх можна не формувати кульками.
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