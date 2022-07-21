Проще некуда! Рецепт ленивых голубцов в духовке, мультиварке, на сковороде и в кастрюле

Голубцы — одно из блюд, которые точно ел каждый украинец хотя бы раз в жизни. Тушеный фарш, завернутый в капусту, придает домашний оттенок любому застолью. Однако на то, чтобы свернуть красивый конусообразный голубец, может уйти много времени и нервов.
Мы расскажем тебе четыре варианта приготовления ленивых голубцов: в духовке, мультиварке, на сковороде и в кастрюле.
Ленивые голубцы похожи на тефтеи: фарш не заворачивается в листья капусты, а листья капусты добавляются в фарш.
Рецептом запеченных в духовке ленивых голубцов поделился украинский шеф-повар Евгений Клопотенко. По его словам, для таких голубцов лучше выбирать маленькую капусту. Также советует обратить внимание на сорт капусты, ведь от этого зависит время ее тушения.
Есть еще более простой вариант приготовления ленивых голубцов — в мультиварке. Даже не нужно ждать, чтобы разогрелась духовка.
Для соуса:
Фото: Instagram
Ленивые голубцы не обязательно запекать, их можно протушить на сковороде.
Эти ленивые голубцы отличаются от предыдущих, ведь их можно не формировать шариками.
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