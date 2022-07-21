Проще некуда! Рецепт ленивых голубцов в духовке, мультиварке, на сковороде и в кастрюле

Голубцы — одно из блюд, которые точно ел каждый украинец хотя бы раз в жизни. Тушеный фарш, завернутый в капусту, придает домашний оттенок любому застолью. Однако на то, чтобы свернуть красивый конусообразный голубец, может уйти много времени и нервов.

Мы расскажем тебе четыре варианта приготовления ленивых голубцов: в духовке, мультиварке, на сковороде и в кастрюле.

Ленивые голубцы похожи на тефтеи: фарш не заворачивается в листья капусты, а листья капусты добавляются в фарш.

Рецепт ленивых голубцов в духовке

Рецептом запеченных в духовке ленивых голубцов поделился украинский шеф-повар Евгений Клопотенко. По его словам, для таких голубцов лучше выбирать маленькую капусту. Также советует обратить внимание на сорт капусты, ведь от этого зависит время ее тушения.

Ингредиенты для ленивых голубцов

125 г риса

250 г воды

1 лук

1 морковь

50-70 г сливочного масла

половина кочана белокочанной капусты (маленькой)

500 г фарша телячьего или ассорти

0,5 ч. л. кориандра молотого

400 г томатов (в собственном соку)

200 г сметаны

2-3 ст. л. подсолнечного масла

соль и перец по вкусу

Как приготовить ленивые голубцы в духовке

Сначала нужно подготовить рис: промыть его и залить холодной водой в соотношении 1:2. Подсолить и варить до закипания, затем снять с огня и оставить на 15 мин. Нарезать луковицу, а морковку — натереть, половину капусты нарезать мелко ножом. Затем растопить масло на сковороде и жарить лук до прозрачности, добавить морковь и тушить 3 мин. Затем добавить капусту и тушить еще 7 мин. Не забудь посолить и поперчить. В большой миске смешать остывший рис, фарш и зажарку. Добавить кориандр. Тщательно перемешать и сформировать ленивые голубцы (как котлетки или тефтельки). Форму для запекания смазать растительным маслом и выложить в нее голубцы. Для соуса предварительно нужно смешать томаты и сметану, добавить соль. Полученной смесью залить форму с ленивыми голубцами и запекать в духовке при 180 °С в течение 45-50 мин.

Рецепт ленивых голубцов в мультиварке

Есть еще более простой вариант приготовления ленивых голубцов — в мультиварке. Даже не нужно ждать, чтобы разогрелась духовка.

Ингредиенты для ленивых голубцов

фарш — 500 г

капуста белокочанная — половина кочана

рис — 1 ст.

лук — 2 шт.

морковь — 1 шт.

зелень

соль

перец молотый

Для соуса:

паста томатная — 2 ст. л.

сметана — 2 ст. л.

Как приготовить ленивые голубцы в мультиварке

Сначала подготовить рис. Можно так же, как в предыдущем рецепте. Капусту нарезать, натереть на большую терку или пропустить через мясорубку. Лук мелко нарезать, морковь — натереть. К фаршу добавить лук, морковь, капусту, остывший рис и все тщательно перемешать. Не забудь посолить и поперчить. Сформировать ленивые голубцы и выложить их в мультиварку. Сделать соус: смешать сметану, томатную пасту и добавить немного воды. Залить ленивые голубцы. Выставить режим “тушение” и оставить на 30-40 мин.

Рецепт ленивых голубцов на сковороде

Ленивые голубцы не обязательно запекать, их можно протушить на сковороде.

Ингредиенты для ленивых голубцов

фарш свинина/говядина — 700 г

лук репчатый — 2 шт.

морковь — 2 шт.

рис — 150 г

капуста белокочанная — 300 г

томатный соус — 300 г

яйца куриные — 2 шт.

мука

Как приготовить ленивые голубцы на сковороде

В первую очередь нужно приготовить рис и подготовить овощи. Затем обжарить лук с морковью. К фаршу добавить зажарку и охлажденный вареный рис. Не забудь посолить. Далее нужно нарезать мелко капусту и добавить в фарш, все хорошо перемешать. Сформировать ленивые голубцы и обвалять в муке. Выложить их на предварительно разогретую сковороду с растительным маслом. После того как обжарили голубцы, добавить томатный соус. Накрыть голубцы крышкой, убавить огонь и тушить 15-20 мин. Можно добавить немного кипящей воды для лучшего тушения.

Рецепт ленивых голубцов в кастрюле

Эти ленивые голубцы отличаются от предыдущих, ведь их можно не формировать шариками.

Ингредиенты для ленивых голубцов

фарш говяжий — 700 г

капуста белокочанная — 1 шт.

морковь — 2 шт.

лук репчатый — 2 шт.

помидоры — 3 шт.

Как приготовить ленивые голубцы в кастрюле

Отварить рис. Мелко нарезать лук, а морковь натереть, обжарить овощи на сковороде. Затем добавить фарш и обжаривать 15 мин. В другой сковороде нужно протушить измельченную капусту. Помидоры порезать и проварить в кипятке 5 мин, затем взбить блендером. Дальше целыми листьями капусты укрыть дно кастрюли, чтобы не подгорело. Положить слой тушеной капусты, далее еще один слой фарша. Залить все томатным пюре. Кастрюлю накрыть крышкой и тушить в течение 30 мин на среднем огне. В процессе приготовления периодически помешивать ложкой.

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