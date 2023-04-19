Автентичність у кожному шматочку: як приготувати українські палюшки за рецептом Євгена Клопотенка

Ми так звикли захоплюватись здобутками чужої кухні. Французькі, італійські, японські страви вже встигли полюбитись як всьому світу, так і українцям. Однак не так багато хто з нас замислюється про те, що українська кухня не менш багата на шедеври кулінарного мистецтва.
Чого тільки вартий борщ, що вже став нематеріальною спадщиною ЮНЕСКО. І не останню роль у цьому зіграв український шеф-кухар, який продовжує займатись популяризацією української кухні та відродженням автентичних страв. Звісно йдеться про Євгена Клопотенка.
У новому шоу Пекельні борошна кухар надає нове життя продуктам наших предків та вигадує, чим замінити іноземні кулінарні шедеври. В одному з випусків Євген Клопотенко запропонував замість італійських ньокк приготувати українські палюшки. Звучить апетитно? Тоді хутчіше читати рецепт та готувати.
Цікаво, що ще бувало на столі наших предків? Тоді читай рецепт пшоняної тетері від Євгена Клопотенка, яку їли козаки.
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