Автентичність у кожному шматочку: як приготувати українські палюшки за рецептом Євгена Клопотенка

Ми так звикли захоплюватись здобутками чужої кухні. Французькі, італійські, японські страви вже встигли полюбитись як всьому світу, так і українцям. Однак не так багато хто з нас замислюється про те, що українська кухня не менш багата на шедеври кулінарного мистецтва.

Чого тільки вартий борщ, що вже став нематеріальною спадщиною ЮНЕСКО. І не останню роль у цьому зіграв український шеф-кухар, який продовжує займатись популяризацією української кухні та відродженням автентичних страв. Звісно йдеться про Євгена Клопотенка.

У новому шоу Пекельні борошна кухар надає нове життя продуктам наших предків та вигадує, чим замінити іноземні кулінарні шедеври. В одному з випусків Євген Клопотенко запропонував замість італійських ньокк приготувати українські палюшки. Звучить апетитно? Тоді хутчіше читати рецепт та готувати.

Інгредієнти для українських палюшок

картопля — 4 штуки

сало — 100 грамів

вершкове масло — 20 грамів

яйце — 1 штука

крохмаль — 2 столові ложки

пшеничне борошно — 2 столові ложки

сметана — 1 столова ложка

сіль — до смаку

Спосіб приготування українських палюшок

Спочатку потрібно почистити картоплю, помити її та поставити варитись. Після цього злити всю воду та зробити сухе пюре без додавання вершкового масла. Додати до картопляного пюре яйце, трохи солі, крохмаль та борошно. Потім добре вимісити тісто до однорідності. Сформувати палюшки розміром з палець. Якщо тісто буде прилипати, то до нього варто додати ще трохи борошна. Однак потрібно пам’ятати про баланс, адже якщо буде забагато борошна, то палюшки стануть забитими. Після цього приготувати шкварки. Для цього нарізати сало на маленькі кубики та посмажити його на пательні. Водночас поставити воду на вогонь, коли вона закипить — кинути в неї палюшки, посолити та проварити їх три хвилини. Коли палюшки будуть готові, дістати їх, перекласти у тарілку, зверху посипати шкварками, додати ложечку сметани та просто насолоджуватись автентичним смаком.

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